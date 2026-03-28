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OM : Medhi Benatia fait ses valises, McCourt confirme

OM28 mars , 21:00
parAlexis Rose
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Évoqué mais jamais officiellement confirmé, le départ de Medhi Benatia sera bel et bien entériné à l’issue de cette saison. C’est Frank McCourt en personne qui a annoncé le départ de son directeur du football.
Ce samedi, Frank McCourt est enfin sorti du silence pour annoncer le cap que le club phocéen s’apprête à suivre au cours des prochains mois. Si la principale mission du propriétaire de l’OM sera de trouver un remplaçant à Pablo Longoria, sachant que le président marseillais a fait ses valises suite à la dernière crise hivernale, McCourt va également devoir nommer un nouveau directeur sportif. Tout simplement parce que Medhi Benatia ne sera plus là dès la fin de la saison, comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines. En effet, McCourt a officiellement confirmé le départ de Benatia dans la presse.

Benatia « restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini »

« Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté, car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », a lancé l’homme d'affaires américain dans un entretien accordé au JDD. Une annonce qui ne surprendra aucun supporter marseillais, sachant que le directeur du football avait démissionné en février dernier avant d’accepter de prolonger sa mission de quelques mois à la demande de McCourt.

Un nouveau président, un nouveau directeur sportif, McCourt a du boulot

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Malgré la volonté de l’Américain de le conserver, l’ancien défenseur marocain ne souhaitait pas rester dans un climat aussi tendu. C’est donc avec une certaine pression que McCourt va gérer les prochaines échéances de son club, où il veut nommer un nouveau président qui connaît déjà le club et le football français. L’heureux élu aura alors la lourde tâche de trouver un nouveau directeur sportif pour finir de compléter un organigramme qui sera complètement bouleversé, même si Habib Beye semble être installé sur le banc marseillais jusqu’en 2027.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
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5
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7
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8
Strasbourg
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9
Toulouse
37271071038326
10
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372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
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322795132437-13
13
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3127710103243-11
14
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17
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18
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