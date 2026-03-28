OM : Medhi Benatia fait ses valises, McCourt confirme

J'aurai tendance etre d'accord avec vous deux.
Et le blanc c'est pour faire référence au trafic de coke ?
Première league ?
Si MC Court trouve qqun qui veuille rajouter 80-90M pour les transferts en plus de ce que le club pose chaque été , pour avoir un budget mercato proche des 200M, là ça sera vraiment intéressant. Tant pour mieux concurrencer le psg que pour s'assurer une place en C1 en championnat presque chaque année.
Info venue d'Espagne encore, foutez nous la paix ... On a Kvara, Doué & Barcola dont le "vrai" poste est ailier gauche et je vois aucun des trois partir à court terme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading
🚨Franck McCourt sur le départ de Benatia : « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la