Colombie-France : Deux changements de dernière minute dans la compo

Didier Deschamps va aligner une composition d’équipe très remaniée ce dimanche face à la Colombie, avec onze changements par rapport au onze qui a démarré face au Brésil il y a trois jours.

RMC et L’Equipe dévoilaient la composition probable de l’équipe de France, Dès samedi,etdévoilaient la composition probable de l’équipe de France, avec onze changements par rapport à l’équipe qui a démarré face au Brésil jeudi soir. Un milieu de terrain Kanté - Camavinga et un quator offensif formé par Akliouche, Kolo Muani, Cherki et Thuram était attendu. Il pourrait finalement y avoir deux changements de dernière minute par rapport à cette composition annoncée il y a quelques heures.

En effet, L’Equipe indique dans son édition du jour que les douleurs au dos ont disparu pour Désiré Doué. Le milieu offensif du PSG devrait par conséquent démarrer et la victime de ce choix pourrait être Randal Kolo Muani, lequel a de fortes chances de démarrer sur le banc. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery pourrait lui être préféré à Eduardo Camavinga. Deux changements par rapport à ce qui était prévu, à confirmer dans les heures à venir pour Didier Deschamps.

Le onze probable de la France : Samba - Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne - Kanté (cap), Zaïre-Emery - Akliouche, Cherki, Doué - Thuram