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Colombie-France : Deux changements de dernière minute dans la compo

Equipe de France29 mars , 10:20
parCorentin Facy
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Didier Deschamps va aligner une composition d’équipe très remaniée ce dimanche face à la Colombie, avec onze changements par rapport au onze qui a démarré face au Brésil il y a trois jours.
Dès samedi, RMC et L’Equipe dévoilaient la composition probable de l’équipe de France, avec onze changements par rapport à l’équipe qui a démarré face au Brésil jeudi soir. Un milieu de terrain Kanté - Camavinga et un quator offensif formé par Akliouche, Kolo Muani, Cherki et Thuram était attendu. Il pourrait finalement y avoir deux changements de dernière minute par rapport à cette composition annoncée il y a quelques heures.
En effet, L’Equipe indique dans son édition du jour que les douleurs au dos ont disparu pour Désiré Doué. Le milieu offensif du PSG devrait par conséquent démarrer et la victime de ce choix pourrait être Randal Kolo Muani, lequel a de fortes chances de démarrer sur le banc. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery pourrait lui être préféré à Eduardo Camavinga. Deux changements par rapport à ce qui était prévu, à confirmer dans les heures à venir pour Didier Deschamps.
Le onze probable de la France : Samba - Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne - Kanté (cap), Zaïre-Emery - Akliouche, Cherki, Doué - Thuram
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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