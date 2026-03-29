Colombie-France : Deux changements de dernière minute dans la compo

blablablabbeurp
Si par bonheur,mc Court nommé Mandanda ou payer en tant directeur sportif,il va repartir pour une saison galère. Les 2 n'ont aucune expérience,et même les plus grands joueurs ne peuvent prétendre être de bon directeur sportif. C'est un métier qui détermine la politique sportive d'un club . Il faut un bon carnet d'adresses en France et surtout à l'étranger .
Il peut toujours rêver ce boucher . S'il continue ses boucheries en coupe du monde ,il ne verra jamais ni les 1/8 ni les 1/4. Les arbitres à l'international ne sont pas comme les arbitres français
non
Pour lutter contre le PSG pour le titre il ne faut pas que l'argent . Cet américain n'a rien compris depuis son acquisition de l'OM. Il mettait des millions chaque année à perte. Il faut une politique sportive .. Qu'il s'inspire du PSG ,et sa politique de jeunes pousses ,qu'il arrête de renforcer les clubs étrangers ,qui ne demandent pas tant ,avec ses jeunes formés à Marseille et qu'il nomme un vrai directeur sportif qui détermine une politique sportive sur 3 ans et qu'il aille au bout ,et là avec le public et les infrastructures du club ,il pourra lutter avec Paris , Monaco lille et compagnies pour le titre.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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