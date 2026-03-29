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PSG : Rashford à Paris, le Barça est impuissant

PSG29 mars , 11:00
parEric Bethsy
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Après le départ de Dro Fernandez cet hiver, un nouveau joueur du FC Barcelone pourrait atterrir au Paris Saint-Germain. Il s’agit cette fois de Marcus Rashford dont le transfert définitif chez les Blaugrana n’est plus si évident. Le club de la capitale y voit une belle opportunité à saisir.
Le Paris Saint-Germain n’en a pas fini avec le FC Barcelone. Frustré par le départ de Dro Fernandez vers la capitale française cet hiver, le club catalan pourrait voir le scénario se répéter avec Marcus Rashford (28 ans). L’attaquant de Manchester United fait l’objet d’un prêt au Barça depuis l’été dernier. Assortie d’une option d’achat, l’opération devait permettre aux Blaugrana de conclure son transfert définitif pour 30 millions d’euros. Le montant paraissait largement abordable pour un joueur de ce niveau. D’autant que Marcus Rashford a retrouvé de bonnes sensations en Espagne.
On s’attendait donc à voir le Barça régler ce dossier rapidement. Sauf que la situation a changé ces dernières semaines. Refroidi par ses finances, l’actuel leader de Liga souhaite renégocier un deal avantageux avec Manchester United. On parle notamment d’un nouveau prêt la saison prochaine, ou d’un paiement échelonné des 30 millions d’euros. De son côté, la direction mancunienne ne veut pas entendre parler de négociations avec le FC Barcelone. Pour les Red Devils, soit le Barça lève l’option d’achat fixée l’été dernier, soit l’attaquant polyvalent revient en Angleterre.

Le Barça n'aura pas le choix

Ce scénario ne déplairait pas à Manchester United dans la mesure où l’international anglais peut lui permettre de réaliser une vente plus importante. Selon les informations de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain et le Milan AC suivent l’évolution de ce dossier. Bien évidemment, le Barça garde la priorité tant que l’option d’achat reste valable. Mais la présence des Parisiens gêne forcément les plans barcelonais puisque les Mancuniens n’ont aucune raison de renégocier.
M. Rashford

M. Rashford

EnglandAngleterre Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs24
Buts4
Passes décisives7
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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