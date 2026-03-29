PSG : Rashford à Paris, le Barça est impuissant

Après le départ de Dro Fernandez cet hiver, un nouveau joueur du FC Barcelone pourrait atterrir au Paris Saint-Germain. Il s’agit cette fois de Marcus Rashford dont le transfert définitif chez les Blaugrana n’est plus si évident. Le club de la capitale y voit une belle opportunité à saisir.

Le Paris Saint-Germain n’en a pas fini avec le FC Barcelone. Frustré par le départ de Dro Fernandez vers la capitale française cet hiver, le club catalan pourrait voir le scénario se répéter avec Marcus Rashford (28 ans). L’attaquant de Manchester United fait l’objet d’un prêt au Barça depuis l’été dernier. Assortie d’une option d’achat, l’opération devait permettre aux Blaugrana de conclure son transfert définitif pour 30 millions d’euros. Le montant paraissait largement abordable pour un joueur de ce niveau. D’autant que Marcus Rashford a retrouvé de bonnes sensations en Espagne.

On s’attendait donc à voir le Barça régler ce dossier rapidement. Sauf que la situation a changé ces dernières semaines. Refroidi par ses finances, l’actuel leader de Liga souhaite renégocier un deal avantageux avec Manchester United. On parle notamment d’un nouveau prêt la saison prochaine, ou d’un paiement échelonné des 30 millions d’euros. De son côté, la direction mancunienne ne veut pas entendre parler de négociations avec le FC Barcelone. Pour les Red Devils, soit le Barça lève l’option d’achat fixée l’été dernier, soit l’attaquant polyvalent revient en Angleterre.

Le Barça n'aura pas le choix

Ce scénario ne déplairait pas à Manchester United dans la mesure où l’international anglais peut lui permettre de réaliser une vente plus importante. Selon les informations de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain et le Milan AC suivent l’évolution de ce dossier. Bien évidemment, le Barça garde la priorité tant que l’option d’achat reste valable. Mais la présence des Parisiens gêne forcément les plans barcelonais puisque les Mancuniens n’ont aucune raison de renégocier.