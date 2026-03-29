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OM : Said Remadnia de Marseille au Real, ça discute

OM29 mars , 13:40
parCorentin Facy
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Dans le viseur de Chelsea, le jeune milieu offensif marseillais Said Remadnia est également la cible du Real Madrid. Des discussions vont se tenir entre les deux clubs dans les semaines à venir.
Âgé de seulement 17 ans, Said Remadnia crève l’écran chez les jeunes de l’Olympique de Marseille. L’international espoirs tunisien, qui a inscrit 2 buts en U19 Nationaux depuis le début de la saison, est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation de l’OM. En vue avec la Youth League (2 buts, 1 passe décisive), l’ailier gauche a notamment tapé dans l’oeil de Chelsea. Les Londoniens ont entamé des démarches concrètes pour le faire signer en proposant au joueur un contrat de cinq ans. Les Blues ne sont toutefois pas les seuls à se pencher sur la situation de Said Remadnia, qui n’a pas encore signé pro avec l’Olympique de Marseille.

Après Chelsea, le Real s'attaque à Remadnia

Selon les informations du site Defensa Central, le Real Madrid a également un oeil attentif sur la situation de la pépite marseillaise. Le média spécialisé affirme que le vice-champion d’Espagne en titre s’est déplacé en Provence à cinq reprises pour observer Said Remadnia. Chef des scouts du Real Madrid à l’origine des transferts de Rodrygo, Vinicius ou encore Arda Güler, Juni Calafat a été convaincu et a livré des rapports positifs à sa direction sur le potentiel recrutement du joueur de l’OM. Le club merengue va donc se rapprocher de Remadnia et de la direction marseillaise pour savoir si un accord peut être trouvé.
La concurrence sera néanmoins très forte selon la presse espagnole, qui confirme l’intérêt de Chelsea ainsi que la volonté de l’Olympique de Marseille de le conserver à tout prix. Le club phocéen « ne compte pas laisser filer son jeune talent si facilement » et s’emploie actuellement pour le convaincre de rester en lui proposant un contrat en béton et de réelles perspectives sportives à long terme. Reste à voir si dans ce dossier extrêmement concurrentiel, l’OM parviendra à écarter la concurrence de monstres européens tels que Chelsea et le Real Madrid, malgré les départs de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi ainsi que celui à venir de Medhi Benatia.
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