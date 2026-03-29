Griezmann signe à Orlando et se fait massacrer

Antoine Griezmann va terminer la saison avec l’Atlético de Madrid, mais la star des Colchoneros a déjà officialisé son transfert à Orlando, posant avec le maillot de sa future équipe. Cela n’a pas plu à tout le monde.

Antoine Griezmann va réaliser son rêve, celui de (probablement) terminer sa carrière aux Etats-Unis. Un départ en cours de saison a été évoqué pour la légende de l’équipe de France, qui va finalement terminer l’exercice 2025-2026 avec l’Atlético de Madrid. En revanche, son futur club est déjà connu. Ce sera Orlando en MLS, club avec lequel Antoine Griezmann a déjà signé , posant même avec le maillot pour les réseaux sociaux officiels du club américain. A 35 ans, le natif de Mâcon va donc enfin découvrir les Etats-Unis, un pays qu’il admire et pour lequel il a une véritable passion.

En Espagne, voir « Grizou » poser avec le maillot de sa future équipe en pleine saison avec l’Atlético de Madrid suscite néanmoins quelques réactions négatives. C’est notamment le cas de Yago de Vego, journaliste pour la Cadena SER. « Le football adopte de mauvaises habitudes d'autres sports. En handball, il est courant de voir des joueurs présentés pour la saison suivante. Un phénomène similaire commence à se produire en basketball, et le football s'y est mis » déplore notre confrère dans l’émission El Larguero avant de poursuivre.

« En tant que romantique, ça me dérange. Le maillot est sacré, et on ne porte pas celui d'une autre équipe quand on le doit à la sienne. Si Griezmann et l'Atlético sont contents… eh bien, c'est nous autres qui sommes mécontents » a ironisé Yago de Vego, surpris de voir qu’il est le seul à qui cela pose problème et que l’Atlético de Madrid accepte de voir Griezmann sous un autre maillot en cours de saison sans broncher. Un phénomène similaire s’était produit en début de saison à Strasbourg, avec les photos d’Emanuel Emegha sous le maillot de Chelsea.

La polémique avait éclaté en Alsace, mais le contexte était différent en raison de la copropriété entre les deux clubs. A Madrid, on souhaite surtout profiter des derniers instants de Griezmann, plutôt que de salir sa sortie. Avec le fol espoir pour le Français de partir sur un sacre en Ligue des Champions, un scénario encore possible fin mars.