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Le PSG répond aux envies d'ailleurs de Kvaratskhelia

PSG29 mars , 12:40
parCorentin Facy
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Courtisé par Liverpool, Arsenal et Chelsea, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas insensible à l’idée de signer en Premier League. Mais pour le PSG, un départ de l’international géorgien l’été prochain est inenvisageable.
Eblouissant lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, Khvicha Kvaratskhelia est un peu moins performant ces derniers mois. Quand la petite musique de la Ligue des Champions raisonne, l’international géorgien parvient néanmoins à élever son niveau de manière quasiment systématique. Ce fût par exemple le cas face à Chelsea en huitième de finale aller au Parc des Princes, avec un doublé éclatant en sortie de banc. Des performances en coupe d’Europe qui ne laissent pas insensibles les clubs anglais. Comme indiqué ces derniers jours, Arsenal, Liverpool et Chelsea sont très intéressés par un potentiel transfert de l’ex-ailier de Naples, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029.
The Independent révélait même que l’entourage de Khvicha Kvaratskhelia n’était pas insensible aux intérêts Outre-Manche et n’était pas fermé à un départ de Paris à court ou moyen terme. La chanson est bien différente en revanche chez les dirigeants parisiens. Selon les informations relayées par Liverpool Echo, la direction du PSG est ferme sur le dossier Kvaratskhelia. Que ce soit Luis Campos ou Luis Enrique, personne au sein du club Bleu et Rouge n’envisage sérieusement un départ de l’international géorgien lors du prochain mercato.

Le PSG ferme la porte à Kvaratskhelia

En effet, le PSG est globalement satisfait du rendement de son joueur, même si ce dernier manque parfois de régularité. Recruté pour 80 millions d’euros il y a un an et demi, le joueur formé au Dinamo Tbilisi est un élément important de l’équipe de Luis Enrique, qui souhaite s’appuyer sur lui pour les saisons à venir. A Paris, on est surtout focalisé sur les dossiers Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, en fin de contrat dans seulement deux ans, et pour qui des départs sont possibles. Khvicha Kvaratskhelia va donc lui devoir attendre un peu s’il veut quitter la capitale française.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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