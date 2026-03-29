Le PSG répond aux envies d'ailleurs de Kvaratskhelia

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Pour lutter contre le PSG pour le titre il ne faut pas que l'argent . Cet américain n'a rien compris depuis son acquisition de l'OM. Il mettait des millions chaque année à perte. Il faut une politique sportive .. Qu'il s'inspire du PSG ,et sa politique de jeunes pousses ,qu'il arrête de renforcer les clubs étrangers ,qui ne demandent pas tant ,avec ses jeunes formés à Marseille et qu'il nomme un vrai directeur sportif qui détermine une politique sportive sur 3 ans et qu'il aille au bout ,et là avec le public et les infrastructures du club ,il pourra lutter avec Paris , Monaco lille et compagnies pour le titre.