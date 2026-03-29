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OL : Loin des critiques, Tagliafico rêve d’un exploit

OL29 mars , 10:40
parEric Bethsy
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Pointé du doigt pour son comportement avec l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico ne perd pas son objectif de vue. Le latéral gauche argentin rêve d’un deuxième sacre consécutif en Coupe du monde. Un exploit jamais réalisé depuis 64 ans.
Sale semaine pour Nicolas Tagliafico. Exclu lors du huitième de finale retour de la Ligue Europa contre le Celta Vigo (0-2), le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a reçu un nouveau carton rouge trois jours plus tard. Son tacle dangereux sur le Monégasque Lamine Camara lui a d’ailleurs valu trois matchs de suspension et pas mal de critiques sur son incapacité à se maîtriser.

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Nul doute que l’Argentin était ravi de fuir ce contexte pour rejoindre sa sélection qui vise un deuxième sacre consécutif au Mondial. Un exploit jamais réalisé depuis le doublé brésilien (1958-1962). « Seuls le Brésil et l'Italie (1934-1938) ont remporté deux Coupes du monde consécutives, mais c'était il y a longtemps, a rappelé Nicolas Tagliafico à l’AFP. C'est un rêve, comme notre rêve d'en gagne une. Mais on doit rester concentrés sur le quotidien, prendre un match à la fois, sans nous laisser emporter car au final, c'est le travail quotidien qui paiera. »
Au-delà du travail, la qualité du groupe pèsera aussi. Ça tombe bien, le Lyonnais sent l’Albiceleste au niveau. « Je pense qu'il y a un mélange avec de jeunes joueurs, peut-être moins expérimentés, mais avec beaucoup d'enthousiasme et une forte envie de porter le maillot de la sélection nationale, a décrit le latéral gauche. J'ai un bon pressentiment sur cette équipe, même si l'on a parfois l'impression qu'ils se relâchent. Mais dans des compétitions comme celle-ci, l'équipe retrouve sa meilleure forme et sa motivation. » Des ingrédients nécessaires avant une édition du Mondial particulière.
« Des déplacements aux lieux d'entraînement et de compétition, la vérité c'est que rien n'a été discuté au sujet de l'organisation générale. On sait que notre camp de base sera à Kansas City, mais à part ça, on ne sait rien. De plus, il y a un match crucial supplémentaire et on pourrait avoir la malchance, en seizièmes de finale, qu'un détail malheureux nous élimine. C'est une Coupe du monde différente, avec beaucoup plus d'équipes, et je pense qu'elle sera encore plus disputée », a annoncé Nicolas Tagliafico, impatient d’en découdre cet été.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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