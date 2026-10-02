Son annonce fait trembler le foot mondial

Habitué à publier de grandes révélations à travers Football Leaks, le lanceur d'alerte Rui Pinto a prévu de faire une grande annonce ce vendredi. De quoi agiter le monde du football.

Une information risque de faire du bruit dans les heures à venir. Sur le réseau social X, Rui Pinto a donné rendez-vous pour un scoop ce vendredi. « Je ferai une annonce très importante demain à 18h », a écrit le Portugais jeudi. Le lanceur d’alerte n’a donné aucune précision dans son message, mais son « palmarès » suffit pour comprendre que son futur post peut avoir de lourdes conséquences pour le ou les personnes concernées.

Rappelons que Rui Pinto est effectivement à l’origine de Football Leaks depuis 2015. L’homme capable de se procurer des documents privés en ligne a pris l’habitude de révéler des anecdotes croustillantes, ou de véritables scandales impliquant des stars comme Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. Reste à savoir qui sera sa prochaine cible. Déjà ciblé par Rui Pinto par le passé, Manchester City a de quoi s’inquiéter. Le club mancunien vient d’être reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League. Ce dont le lanceur d’alerte se réjouissait la semaine dernière.

« Une décision historique pour le football anglais, et qui vient couronner le travail que j’ai mené à travers Football Leaks. Aujourd’hui, nous savons tous que, par des manipulations structurelles et des manœuvres financières, Manchester City n’a pas simplement contourné les règles, il les a transformées en simple formalité, défiant toute tentative de préserver l’intégrité de la compétition. Cette fraude minutieusement orchestrée sera enfin soumise à une sanction, et l’impact ne sera pas simplement tumultueux, mais véritablement dévastateur pour les Citizens », prévenait Rui Pinto, en attendant peut-être de nouvelles informations sur l’avenir de l’actuel leader de Premier League.