Rui Pinto

Son annonce fait trembler le foot mondial

Foot Mondial
parEric Bethsy
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Habitué à publier de grandes révélations à travers Football Leaks, le lanceur d'alerte Rui Pinto a prévu de faire une grande annonce ce vendredi. De quoi agiter le monde du football.
Une information risque de faire du bruit dans les heures à venir. Sur le réseau social X, Rui Pinto a donné rendez-vous pour un scoop ce vendredi. « Je ferai une annonce très importante demain à 18h », a écrit le Portugais jeudi. Le lanceur d’alerte n’a donné aucune précision dans son message, mais son « palmarès » suffit pour comprendre que son futur post peut avoir de lourdes conséquences pour le ou les personnes concernées.
Rappelons que Rui Pinto est effectivement à l’origine de Football Leaks depuis 2015. L’homme capable de se procurer des documents privés en ligne a pris l’habitude de révéler des anecdotes croustillantes, ou de véritables scandales impliquant des stars comme Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. Reste à savoir qui sera sa prochaine cible. Déjà ciblé par Rui Pinto par le passé, Manchester City a de quoi s’inquiéter. Le club mancunien vient d’être reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League. Ce dont le lanceur d’alerte se réjouissait la semaine dernière.

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« Une décision historique pour le football anglais, et qui vient couronner le travail que j’ai mené à travers Football Leaks. Aujourd’hui, nous savons tous que, par des manipulations structurelles et des manœuvres financières, Manchester City n’a pas simplement contourné les règles, il les a transformées en simple formalité, défiant toute tentative de préserver l’intégrité de la compétition. Cette fraude minutieusement orchestrée sera enfin soumise à une sanction, et l’impact ne sera pas simplement tumultueux, mais véritablement dévastateur pour les Citizens », prévenait Rui Pinto, en attendant peut-être de nouvelles informations sur l’avenir de l’actuel leader de Premier League.
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Pour le moment avant que la décision pour les soi disantes 114 infractions de puis plus d'une quinzaine d'années commises par City, la décision finale prendra beaucoup de temps car ce sera une bataille d'avocats. Dans tous les cas les joueurs de City ont des contrats et ne sont près d'être transférés. Donc pas de panique, Haaland est encore très très loin du PSG.

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