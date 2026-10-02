L’ASSE cartonne Sion en amical

L’ASSE cartonne Sion en amical

ASSE
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Comme beaucoup d’équipes, l’AS Saint-Etienne a trouvé un petit match amical pour garder la forme pendant la trêve internationale à rallonge. C’est face au FC Sion, troisième du championnat suisse, que les Verts ont déroulé pour s’imposer 5-1 ce vendredi midi.
Articles Recommandés
Caqueret Detruit La Statue De Pierre Sage A Lol
OL

Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL

Koum Alexis Capture d’écran 2026-10-02 à 16.50.22
OM

L'OM prolonge un grand espoir jusqu'en 2029

Tv Le Sponsor De Lom Rachete Rmc Sport Et Signe Avec Canal
TV

TV : Le sponsor de l’OM rachète RMC Sport et signe avec Canal+

Edf Didier Deschamps Ecoeure Il Crie A La Trahison
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison

Fil Info

Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL
L'OM prolonge un grand espoir jusqu'en 2029
TV : Le sponsor de l’OM rachète RMC Sport et signe avec Canal+
EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison
Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux
L’OM s’est inventé un nouveau latéral droit
Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre
Mbappé s’éclate avec Verratti, ça ne sent pas bon
Vente du FC Nantes, une géante arnaque dénoncée

Derniers commentaires

Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre

Un titre qui dit l’inverse de l’article. Bravo le stagiaire

Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL

Quel gâchis pour tout le monde!

Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre

Au moins, l’article dit le contraire du titre. Ce n’est pas un flop, bien au contraire. Il y a juste de la concurrence au milieu.

Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux

IL ne faut pas trop rêver. Haaland au PSG il n'a que très peu de chances d'y venir.

Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux

Pour le moment avant que la décision pour les soi disantes 114 infractions de puis plus d'une quinzaine d'années commises par City, la décision finale prendra beaucoup de temps car ce sera une bataille d'avocats. Dans tous les cas les joueurs de City ont des contrats et ne sont près d'être transférés. Donc pas de panique, Haaland est encore très très loin du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading