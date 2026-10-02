Officiel : Manchester City fait appel de sa condamnation

Officiel : Manchester City fait appel de sa condamnation

Premier League
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Sans connaitre les sanctions de ses infractions, Manchester City a directement fait appel de la décision du comité indépendant de la Premier League de les condamner pour 114 irrégularités financières entre 2009 et 2018.
« La position ferme du Club est que, sur plusieurs fondements, l'avis contient des erreurs matérielles claires, de droit, de principe et de fait, et est non fondé. Le Club est innocent des accusations portées par la Premier League et un ensemble complet de preuves irréfutables existe pour soutenir toutes ses positions relatives à cette affaire. Nous continuerons à respecter la procédure légale et sommes nécessairement limités dans ce que nous pouvons dire davantage jusqu'à ce que toutes les procédures soient achevées », a fait savoir Manchester City, qui conteste déjà sa culpabilité et ouvre ainsi la porte à des sanctions repoussées tant que l’appel ne sera pas jugé.
Articles Recommandés
Caqueret Detruit La Statue De Pierre Sage A Lol
OL

Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL

Koum Alexis Capture d’écran 2026-10-02 à 16.50.22
OM

L'OM prolonge un grand espoir jusqu'en 2029

Tv Le Sponsor De Lom Rachete Rmc Sport Et Signe Avec Canal
TV

TV : Le sponsor de l’OM rachète RMC Sport et signe avec Canal+

Edf Didier Deschamps Ecoeure Il Crie A La Trahison
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison

Fil Info

Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL
L'OM prolonge un grand espoir jusqu'en 2029
TV : Le sponsor de l’OM rachète RMC Sport et signe avec Canal+
EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison
Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux
L’OM s’est inventé un nouveau latéral droit
Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre
Mbappé s’éclate avec Verratti, ça ne sent pas bon
Vente du FC Nantes, une géante arnaque dénoncée

Derniers commentaires

Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre

Au moins, l’article dit le contraire du titre. Ce n’est pas un flop, bien au contraire. Il y a juste de la concurrence au milieu.

Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux

IL ne faut pas trop rêver. Haaland au PSG il n'a que très peu de chances d'y venir.

Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux

Pour le moment avant que la décision pour les soi disantes 114 infractions de puis plus d'une quinzaine d'années commises par City, la décision finale prendra beaucoup de temps car ce sera une bataille d'avocats. Dans tous les cas les joueurs de City ont des contrats et ne sont près d'être transférés. Donc pas de panique, Haaland est encore très très loin du PSG.

Infantino, le PSG et City, le nouveau scandale

Nos 2 champion league sont là pour l éternité et il y en aura d autres 😘😘

Infantino, le PSG et City, le nouveau scandale

Prend une tisane tkt ça va aller ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading