Officiel : Manchester City fait appel de sa condamnation

Sans connaitre les sanctions de ses infractions, Manchester City a directement fait appel de la décision du comité indépendant de la Premier League de les condamner pour 114 irrégularités financières entre 2009 et 2018.

« La position ferme du Club est que, sur plusieurs fondements, l'avis contient des erreurs matérielles claires, de droit, de principe et de fait, et est non fondé. Le Club est innocent des accusations portées par la Premier League et un ensemble complet de preuves irréfutables existe pour soutenir toutes ses positions relatives à cette affaire. Nous continuerons à respecter la procédure légale et sommes nécessairement limités dans ce que nous pouvons dire davantage jusqu'à ce que toutes les procédures soient achevées », a fait savoir Manchester City, qui conteste déjà sa culpabilité et ouvre ainsi la porte à des sanctions repoussées tant que l’appel ne sera pas jugé.