L'OM tente un ancien attaquant de Dortmund

L'OM tente un ancien attaquant de Dortmund

OM17 août , 18:20
parQuentin Mallet
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Toujours à la recherche de renforts pour démarrer la prochaine saison sur de bonnes bases, l'Olympique de Marseille a coché le nom de Justin Njinmah. Formé en pointe, il possède un profil particulièrement polyvalent qui lui permet de jouer à tous les postes offensifs au Werder Brême.
Les jours passent et rien ne change du côté de la Canebière. L'Olympique de Marseille, toujours gêné par ses déboires financiers, n'a pas officialisé la moindre recrue depuis l'ouverture officielle du mercato estival mi-juin. Une situation qui traduit une instabilité immuable, alors que l'inquiétude grandit de plus en plus chez les supporters.
Côté ventes, la direction phocéenne a réussi à alléger sa masse salariale en se séparant de Mason Greenwood, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Hamed Junior Traoré et Geronimo Rulli. Si aucun joueur n'est encore arrivé en échange, ce n'est pas pour autant que la direction ne travaille pas pour. Selon des informations venues d'Allemagne, l'OM suit de très près la piste de l'Allemand Justin Njinmah.

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L'OM suit Justin Njinmah

En effet, à en croire les informations de BILD, la direction sportive de l'Olympique de Marseille observe avec attention la situation de Justin Njinmah, l'attaquant polyvalent du Werder Brême. A 25 ans, celui qui a autrefois côtoyé l'équipe réserve du Borussia Dortmund sort d'une saison à 5 buts en 33 matchs, sans aucune passe décisive. Pour autant, son profil plait : il est un joueur grand (1m85) et rapide, et peut jouer aux trois postes de l'attaque. Des qualités qui lui permettent d'attiser les convoitises. Et pas que de l'OM, puisque le quotidien allemand indique que la Fiorentina est également sur le dossier.
Si Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 5 millions d'euros, Justin Njinmah était tout proche de signer à Hull City cet été contre 9 millions d'euros, mais un changement de direction chez les Tigers a fait capoter le deal. Pour ce qui est de l'OM, nos confrères allemands concluent en indiquant que le club de la Canebière attend le bon moment pour passer à l'action, et n'a encore transmis aucune offre officielle.
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Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.

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Mon pauvre fredti1... Le classement CIES est implacable et tu te le manges dans les dents 😂🤣😂 Le PSG est le 3eme club formateur d'Europe... Il y a actuellement 31 joueurs formés au PSG qui évoluent dans les 5 grands championnats... Le PSG est 3eme derrière le Barça (40) et le Real (35)... Lens en a... 11... Meilleurs clubs formateurs pour des joueurs du big-5 - Observatoire du football CIES https://share.google/CfCD7hlEOI6Ya0unj

PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

On sent là une réponse de suppoerter "frustré " , et comme on peut le comprendre , hier, le club lensois a été au niveau de ce que l'on attend dune finale, et ce , quelle que soit la finale. Un jeu assez propre et surtout , assez impressionnant , tant sûr la récupération du ballon que pour sa distribution, et surtout, la présence de (quasi) tous les joueurs au contact , et ce nest pas rien . Bravo pour cette "V"ictoire et merci au public , comme on aimerait sur tous les stades

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Je n'y crois pas surtout venant de Romano qui se trompe ou invente 8 fois sur 10

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