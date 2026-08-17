L'OM tente un ancien attaquant de Dortmund

Toujours à la recherche de renforts pour démarrer la prochaine saison sur de bonnes bases, l'Olympique de Marseille a coché le nom de Justin Njinmah. Formé en pointe, il possède un profil particulièrement polyvalent qui lui permet de jouer à tous les postes offensifs au Werder Brême.

Les jours passent et rien ne change du côté de la Canebière. L' Olympique de Marseille , toujours gêné par ses déboires financiers, n'a pas officialisé la moindre recrue depuis l'ouverture officielle du mercato estival mi-juin. Une situation qui traduit une instabilité immuable, alors que l'inquiétude grandit de plus en plus chez les supporters.

Côté ventes, la direction phocéenne a réussi à alléger sa masse salariale en se séparant de Mason Greenwood, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Hamed Junior Traoré et Geronimo Rulli. Si aucun joueur n'est encore arrivé en échange, ce n'est pas pour autant que la direction ne travaille pas pour. Selon des informations venues d'Allemagne, l'OM suit de très près la piste de l'Allemand Justin Njinmah.

L'OM suit Justin Njinmah

En effet, à en croire les informations de BILD, la direction sportive de l'Olympique de Marseille observe avec attention la situation de Justin Njinmah, l'attaquant polyvalent du Werder Brême. A 25 ans, celui qui a autrefois côtoyé l'équipe réserve du Borussia Dortmund sort d'une saison à 5 buts en 33 matchs, sans aucune passe décisive. Pour autant, son profil plait : il est un joueur grand (1m85) et rapide, et peut jouer aux trois postes de l'attaque. Des qualités qui lui permettent d'attiser les convoitises. Et pas que de l'OM, puisque le quotidien allemand indique que la Fiorentina est également sur le dossier.

Si Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 5 millions d'euros, Justin Njinmah était tout proche de signer à Hull City cet été contre 9 millions d'euros, mais un changement de direction chez les Tigers a fait capoter le deal. Pour ce qui est de l'OM, nos confrères allemands concluent en indiquant que le club de la Canebière attend le bon moment pour passer à l'action, et n'a encore transmis aucune offre officielle.