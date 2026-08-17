Un minot cartonne, Genesio rapporte déjà 5 ME à l'OM

Un minot cartonne, Genesio rapporte déjà 5 ME à l'OM

OM17 août , 19:00
parCorentin Facy
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Très utilisé par Bruno Genesio lors de la préparation estivale de l’OM, Tadjidine Mmadi a tapé dans l’oeil d’Utrecht qui a proposé 5 millions d’euros à Marseille pour le recruter.
Vendre, vendre et encore vendre, tel est le mot d’ordre de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato. Les départs de Rulli, Medina, Aubameyang, Traoré ou encore Greenwood ne suffisent pas pour combler les attentes de la DNCG. Le club olympien travaille donc d’arrachepied pour se séparer de certains joueurs aux salaires imposants à l’instar de Nayef Aguerd ou encore de Pierre-Emile Hojbjerg. Dans ce contexte, chaque million d’euros compte et l’intérêt surprise d’Utrecht pour Tadjidine Mmadi risque par conséquent de ravir la direction olympienne.
Très utilisé par Bruno Genesio qui lui fait confiance depuis le début de la préparation, l’ailier gauche de 19 ans a fait l’objet d’une première offre ferme de la part du club néerlandais selon Fabrice Hawkins. « Utrecht a transmis une première offre à l’OM, légèrement inférieure à 5 M€, pour Tadjidine Mmadi. Le joueur n’est pas insensible à l’intérêt néerlandais » a publié sur X le journaliste de RMC avant de conclure. « Troyes, par l’intermédiaire du City Group, est également intéressé. L’OM, qui souhaite vendre, doit désormais trancher et décider s’il souhaite se séparer du joueur. Mmadi est sous contrat jusqu’en 2029 » révèle notre confrère.

Mmadi, direction Utrecht pour 5 ME ?

Une offre qui va surprendre tout le monde à Marseille car Tadjidine Mmadi n’avait pas vraiment tapé dans l’oeil des supporters lors de ses premières apparitions officielles avec le club phocéen la saison dernière. Utrecht voit pourtant en Mmadi un réel potentiel et l’OM pourrait donc profiter de la belle cote de son joueur, très apprécié de Bruno Genesio, pour s’en séparer et ainsi récupérer 5 millions d’euros plutôt facilement. Par les temps qui courent, le club olympien ne crachera sans doute pas dessus, même si la direction peut aussi faire le choix de conserver un élément au salaire très faible et susceptible d’être revendu bien plus cher d’ici quelques mois en cas de belles performances en Ligue 1.

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La defaite n'est pas imputable à zabarniy faut pas deconner.il fait un bon match

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Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.

Megnan-Pavé au PSG et prêté à Montpellier, le scénario prend forme

Mon pauvre fredti1... Le classement CIES est implacable et tu te le manges dans les dents 😂🤣😂 Le PSG est le 3eme club formateur d'Europe... Il y a actuellement 31 joueurs formés au PSG qui évoluent dans les 5 grands championnats... Le PSG est 3eme derrière le Barça (40) et le Real (35)... Lens en a... 11... Meilleurs clubs formateurs pour des joueurs du big-5 - Observatoire du football CIES https://share.google/CfCD7hlEOI6Ya0unj

PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

On sent là une réponse de suppoerter "frustré " , et comme on peut le comprendre , hier, le club lensois a été au niveau de ce que l'on attend dune finale, et ce , quelle que soit la finale. Un jeu assez propre et surtout , assez impressionnant , tant sûr la récupération du ballon que pour sa distribution, et surtout, la présence de (quasi) tous les joueurs au contact , et ce nest pas rien . Bravo pour cette "V"ictoire et merci au public , comme on aimerait sur tous les stades

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Je n'y crois pas surtout venant de Romano qui se trompe ou invente 8 fois sur 10

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