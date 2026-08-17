Un minot cartonne, Genesio rapporte déjà 5 ME à l'OM

Très utilisé par Bruno Genesio lors de la préparation estivale de l’OM, Tadjidine Mmadi a tapé dans l’oeil d’Utrecht qui a proposé 5 millions d’euros à Marseille pour le recruter.

Vendre, vendre et encore vendre, tel est le mot d’ordre de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato . Les départs de Rulli, Medina, Aubameyang, Traoré ou encore Greenwood ne suffisent pas pour combler les attentes de la DNCG. Le club olympien travaille donc d’arrachepied pour se séparer de certains joueurs aux salaires imposants à l’instar de Nayef Aguerd ou encore de Pierre-Emile Hojbjerg. Dans ce contexte, chaque million d’euros compte et l’intérêt surprise d’Utrecht pour Tadjidine Mmadi risque par conséquent de ravir la direction olympienne.

Très utilisé par Bruno Genesio qui lui fait confiance depuis le début de la préparation, l’ailier gauche de 19 ans a fait l’objet d’une première offre ferme de la part du club néerlandais selon Fabrice Hawkins. « Utrecht a transmis une première offre à l’OM, légèrement inférieure à 5 M€, pour Tadjidine Mmadi. Le joueur n’est pas insensible à l’intérêt néerlandais » a publié sur X le journaliste de RMC avant de conclure. « Troyes, par l’intermédiaire du City Group, est également intéressé. L’OM, qui souhaite vendre, doit désormais trancher et décider s’il souhaite se séparer du joueur. Mmadi est sous contrat jusqu’en 2029 » révèle notre confrère.

Mmadi, direction Utrecht pour 5 ME ?