L’OM blinde une pépite algérienne jusqu’en 2029

Prometteur milieu offensif de l’OM, Yanis Sellami n’a pour le moment pas encore eu sa chance chez les pros à Marseille. Mais le club phocéen a décidé de lui renouveler sa confiance en prolongeant son contrat de deux ans. Le voilà désormais engagé avec l’OM jusqu’en 2029, signe que Grégory Lorenzi croit fortement en son potentiel. Né à Vichy et révélé à Saint-Priest, Yanis Sellami évolue à Marseille depuis 2021 et est récemment passé des U18 de l’équipe de France aux U20 algériens.