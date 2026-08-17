Jean-Clair Todibo baisse son salaire pour signer à l'OM
Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo baisse son salaire pour signer à l'OM

OM17 août , 16:30
parCorentin Facy
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Priorité de l’OM en défense centrale, Jean-Clair Todibo fait l’objet d’intenses négociations entre le club phocéen et West Ham. L’international français est prêt à baisser son salaire pour rejoindre Marseille.
Après avoir finalisé les départs de Greenwood, Medina, Traoré, Rulli et Aubameyang, l’Olympique de Marseille espère pouvoir se renforcer dans cette dernière ligne droite du mercato. Le club phocéen a notamment ciblé Jean-Clair Todibo pour renforcer sa défense centrale alors que Nayef Aguerd et/ou Leonardo Balerdi pourraient encore s’en aller d’ici la fin de l’été. Ces derniers jours, un accord de principe a été révélé entre le défenseur de West Ham et le club phocéen pour une arrivée cet été. Reste encore à trouver un accord avec le club londonien, relégué en Championship la saison dernière.
Selon les informations de Foot Mercato, les négociations se poursuivent ces dernières heures entre l’OM et West Ham. Les deux clubs discutent d’un prêt avec option d’achat et les dernières négociations portent sur la prise en charge du salaire de Jean-Clair Todibo. « Le joueur est prêt à faire un effort salarial afin de faciliter un accord entre les deux clubs » écrit le journaliste Santi Aouna, pour qui l’ancien défenseur du FC Barcelone et de l’OGC Nice est prêt à consentir de gros sacrifices financiers pour rendre possible son arrivée à l’Olympique de Marseille.

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La source précise qu’en parallèle, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard continuent de s’activer pour dégraisser l’effectif. Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emile Hojbjerg sont concernés par un potentiel départ. Dans le secteur offensif, Igor Paixao est très suivi en Europe et au-delà. Une offensive saoudienne est attendue dans les jours à venir et Frank McCourt y sera attentif, lui qui réclame 50 millions d’euros au minimum pour sa star brésilienne.
Reste maintenant à voir quels seront les dossiers qui aboutiront d’ici au 1er septembre. Du côté de Bruno Genesio, on croise en tout cas les doigts pour voir débarquer Jean-Clair Todibo au plus vite, l’international français disposant d’une très belle expérience en Europe et d’un profil idéal pour renforcer le secteur défensif de cet OM en reconstruction.
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marseille n'a pas de dette vous etes kon ou quoi

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Il va nous mettre nos 2 super recrues de ce mercato... AMN et TT .... 🤣 Pour surprendre le Fener...🤣🙆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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mdr un crack alors qu'il n'a rien prouvé.

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Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club

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tout le monde quitte le navire strasbourgeois. ca sent la L2 l'an prochain

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