Un joueur de l'OM fait une annonce mercato en plein Mondial

L’OM aura pas mal de départs à gérer cet été lors du mercato. De son côté, Timothy Weah ne compte pas partir de la cité phocéenne et continue de l’affirmer publiquement.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été animé sur le marché des transferts. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ en raison des difficultés financières du club phocéen. La direction étudie donc avec attention plusieurs dossiers sensibles. Timothy Weah, auteur d’une belle première saison sous les couleurs de l’ OM , ne souhaite pas quitter le club. L’international américain est actuellement concentré sur la Coupe du monde avec sa sélection, mais il affirme clairement vouloir poursuivre l’aventure à Marseille, sans ambiguïté.

Weah ne veut pas du tout lâcher l'OM

À la suite de la victoire des États-Unis face au Paraguay, l’ancien joueur du PSG a d’ailleurs confirmé son intention à un influenceur concernant son avenir à l’OM, malgré les rumeurs : « Je suis là, je suis là, t’inquiète ! ». Il y a quelques semaines, Weah ne savait pas encore totalement de quoi son avenir serait fait, malgré sa volonté de rester. La direction marseillaise sait toutefois que le joueur est pleinement engagé et déterminé à réussir sous ses couleurs, ce qui pèsera forcément dans les réflexions à venir.

Pour le moment, les pensionnaires du Stade Vélodrome attendent de connaître d’éventuelles sanctions de l’UEFA et de la DNCG concernant leurs finances. En cas de coup dur, le club pourrait être contraint de vendre certains de ses éléments les plus bankables. Timothy Weah fait justement partie de ces joueurs à forte valeur marchande. Reste également à connaître les choix du futur entraîneur, qui devra dessiner les contours de son effectif. En attendant, l’Américain de 26 ans affiche une position claire dans un club qui lui a offert une opportunité importante de relancer sa carrière au plus haut niveau.