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L’OM craque et s'annonce en Coupe d'Europe

OM14 juin , 15:30
parGuillaume Conte
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L'OM a décidé de ne pas attendre les éventuelles sanctions de l'UEFA ou de la DNCG, et a annoncé officiellement la mise en vente des abonnements pour la saison prochaine, qui comprennent l'Europa League.
Complètement coincé dans cette intersaison, l’Olympique de Marseille n’arrive pas à avancer sur le dossier de son futur entraineur, a repoussé son passage devant la DNCG, peine à conclure un gros départ pour mettre de l’argent dans les caisses et attend de voir ce que l’UEFA lui réserve comme sanction. On a connu tableau plus vendeur pour l’OM en début d’été. En conséquence de cette actualité plutôt négative, le club provençal avait décidé de repousser la mise en vente des abonnements pour ses supporters.

La mise en vente des places débute mardi

Sans toutefois avoir plus de certitudes sur la saison prochaine, l’OM a néanmoins décidé ce dimanche de communiquer sur la mise en vente des abonnements pour la saison 2026-2027. La phase de vente débutera ce mardi pour les réabonnements en tribunes, et ce jusqu’au 28 juin. Une phase toujours spectaculaire puisque les fans gardent en général leur abonnement et permettent ainsi de faire gonfler ce chiffre d’entrée de jeu. Les abonnements en virage ouvriront le 16 juin également, et seront disponibles jusqu’au 14 juillet.
Concernant la vente au grand public, sous réserve des places disponibles bien évidemment, cela débutera le 6 juillet pour une semaine, jusqu’au 14 juillet. Des priorités sont toutefois données pour ceux qui sont sur liste d’attente, ou ceux qui ont déjà acheté des billets dans les années precédentes.
A noter que les abonnements prennent en compte à chaque fois un pack Europe, qu’il est possible de prendre ou non. Celui-ci comprend les matchs de la phase de Ligue d’Europa League et les éventuels barrages, mais rien de plus. Une preuve néanmoins que l’OM s’attend à être fixé rapidement par l’UEFA, et ne s’attend surtout pas à être suspendu ou exclu des compétitions européennes malgré ses problèmes financiers.
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