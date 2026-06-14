L’OM craque et s'annonce en Coupe d'Europe

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre
Correction c'est 6 mois d'arrêt
Joueur trop souvent blessé, même l année dernière aussi, un joueur qui fait rappeler à gourcuff
J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).
on verra bien
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