Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

Donc il partira librement en 2028 , ca c est con hein !
Tessmann est le meilleur millieu lol Bref
Ah bon ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Il lui reste deux ans de contrat, le PSG n a pas de contrainte, ni obligation de vente si ce n est l envie de depart du joueur donc il ne sera pas bradé...
2eme buts il est pour Greif
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