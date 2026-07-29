Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

OL29 juil. , 19:12
parCorentin Facy
8
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Match amical
Bétis-OL (18h sur OL Play)
La compo lyonnaise : Greif, Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo, Morton, Tessmann, Tolisso, Boudache, Duranville, Himbert
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Donc il partira librement en 2028 , ca c est con hein !

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

Tessmann est le meilleur millieu lol Bref

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

Ah bon ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : 117 ME pour Barcola, l’offre exacte envoyée par Liverpool

Il lui reste deux ans de contrat, le PSG n a pas de contrainte, ni obligation de vente si ce n est l envie de depart du joueur donc il ne sera pas bradé...

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

2eme buts il est pour Greif

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