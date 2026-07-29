Medina vendu sous 48 heures, l'OM dégaine pour Todibo

Medina vendu sous 48 heures, l'OM dégaine pour Todibo

OM29 juil. , 19:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le mercato de l’OM va connaître un coup d’accélérateur dans les prochaines heures. Courtisé par le Bayer Leverkusen, Facundo Medina est susceptible de rejoindre l’Allemagne d’ici à deux jours.
Les grandes manoeuvres ne font que commencer à l’Olympique de Marseille, pour qui le chantier s’annonce immense lors de ce mercato estival. Cela concerne notamment la défense, secteur de jeu dans lequel Facundo Medina est très courtisé. La cote de l’Argentin est remontée en flèche après ses belles performances lors de la première partie du Mondial 2026 avec l’Albiceleste. Le Bayer Leverkusen, qui cherche un latéral gauche, en fait l’une de ses priorités. Bild nous en apprend davantage et affirme que le club allemand veut finaliser une recrue à ce poste dans les 48 prochaines heures.
Deux joueurs tiennent actuellement la corde : Facundo Medina et Miguel Gutiérrez de Naples. Une décision définitive sera prise par le Bayer Leverkusen d’ici à samedi. Si le choix venait à se porter sur Medina, l’OM pourrait en tirer entre 20 et 25 millions d’euros. Utilisé en défense centrale à Marseille, l’Argentin serait alors remplacé par un joueur axial et selon Ekrem Konur, les choses s’accélèrent pour Jean-Clair Todibo. Le journaliste turc le confirme, le club phocéen a bougé pour s’offrir l’international français de West Ham.

Todibo pour remplacer Medina à l'OM ?

« L’Olympique de Marseille négocie avec West Ham pour Jean‑Clair Todibo et est prêt à proposer un contrat jusqu’en 2031. Après la relégation, il est vu comme une alternative à Napoli. Il ne veut pas jouer en Championship » a publié notre confrère. D’ici quelques jours, l’OM pourrait donc avoir bouclé la vente de Medina et l’arrivée de Todibo. Reste à voir si financièrement, tout cela sera possible d’autant que l’effectif marseillais sera toujours riche en défenseurs centraux, même en cas de départ de Medina. Le club olympien peut notamment compter sur Balerdi, Aguerd, Egan-Riley, Meïté ou encore Cornelius même si certains de ses joueurs seront certainement amenés à partir d’ici la fin août.
Articles Recommandés
Ol Nabil Bentaleb Refuse De Signer A Lyon
OL

OL : Nabil Bentaleb refuse de signer à Lyon

Le Psg Veut Deja Se Separer De Zion Suzuki
PSG

Le PSG veut déjà se séparer de Zion Suzuki

Lasse Eclate Lausanne En Amical
ASSE

L’ASSE éclate Lausanne en amical

La Coupe Du Monde A Vendre La Fff Massacre La Fifa
Equipe de France

La Coupe du monde à vendre, la FFF massacre la FIFA

Fil Info

29 juil. , 20:30
OL : Nabil Bentaleb refuse de signer à Lyon
29 juil. , 20:00
Le PSG veut déjà se séparer de Zion Suzuki
29 juil. , 19:53
L’ASSE éclate Lausanne en amical
29 juil. , 19:40
La Coupe du monde à vendre, la FFF massacre la FIFA
29 juil. , 19:20
Eli Junior Kroupi blessé trois mois !
29 juil. , 19:12
Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)
29 juil. , 18:40
TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
29 juil. , 18:33
L1 : Frank Magri à Nice, c'est confirmé
29 juil. , 18:30
PSG : 117 ME pour Barcola, l’offre exacte envoyée par Liverpool

Derniers commentaires

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

2eme buts il est pour Greif

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

Maitland-Niles il joue ???? LOL ^^

PSG : 117 ME pour Barcola, l’offre exacte envoyée par Liverpool

117 M en livre ou en euro ? C'est pas la même chose

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

Quand on voit tout ces joueurs achetés depuis deux mois sans voir un seul joueur créatif au milieu on se demande bien ce que cherche ce farfelu sans froc de Fonseca

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

C'est rassurant Fonseca toujours fidèle à ses compo et à ses choix de merde à quelques jours d'un match décisif

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading