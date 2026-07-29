Medina vendu sous 48 heures, l'OM dégaine pour Todibo

Le mercato de l’OM va connaître un coup d’accélérateur dans les prochaines heures. Courtisé par le Bayer Leverkusen, Facundo Medina est susceptible de rejoindre l’Allemagne d’ici à deux jours.

Bild nous en apprend davantage et affirme que le club allemand veut finaliser une recrue à ce poste dans les 48 prochaines heures. Les grandes manoeuvres ne font que commencer à l’Olympique de Marseille, pour qui le chantier s’annonce immense lors de ce mercato estival. Cela concerne notamment la défense, secteur de jeu dans lequel Facundo Medina est très courtisé . La cote de l’Argentin est remontée en flèche après ses belles performances lors de la première partie du Mondial 2026 avec l’Albiceleste. Le Bayer Leverkusen, qui cherche un latéral gauche, en fait l’une de ses priorités.nous en apprend davantage et affirme que le club allemand veut finaliser une recrue à ce poste dans les 48 prochaines heures.

Deux joueurs tiennent actuellement la corde : Facundo Medina et Miguel Gutiérrez de Naples. Une décision définitive sera prise par le Bayer Leverkusen d’ici à samedi. Si le choix venait à se porter sur Medina, l’OM pourrait en tirer entre 20 et 25 millions d’euros. Utilisé en défense centrale à Marseille, l’Argentin serait alors remplacé par un joueur axial et selon Ekrem Konur, les choses s’accélèrent pour Jean-Clair Todibo. Le journaliste turc le confirme, le club phocéen a bougé pour s’offrir l’international français de West Ham.

Todibo pour remplacer Medina à l'OM ?

« L’Olympique de Marseille négocie avec West Ham pour Jean‑Clair Todibo et est prêt à proposer un contrat jusqu’en 2031. Après la relégation, il est vu comme une alternative à Napoli. Il ne veut pas jouer en Championship » a publié notre confrère. D’ici quelques jours, l’OM pourrait donc avoir bouclé la vente de Medina et l’arrivée de Todibo. Reste à voir si financièrement, tout cela sera possible d’autant que l’effectif marseillais sera toujours riche en défenseurs centraux, même en cas de départ de Medina. Le club olympien peut notamment compter sur Balerdi, Aguerd, Egan-Riley, Meïté ou encore Cornelius même si certains de ses joueurs seront certainement amenés à partir d’ici la fin août.