Sans directeur sportif, l’OM rêve d’un ancien du PSG

A la recherche de joueurs à la relance pour redonner du peps à son équipe, l'OM se penche sur Manuel Ugarte, ancienne déception du PSG et qui ne parvient pas à convaincre à Manchester United.

Difficile d’avancer pour l’OM sur le marché des transferts avec autant d’incertitudes. Il y a déjà un gros doute sur l’avenir sportif du club, avec une place en Coupe d’Europe de ciblée mais loin d’être assurée. En plus de cela, impossible de savoir qui sera le directeur sportif et l’entraineur la saison prochaine. Cela fait beaucoup de doutes et il est forcément difficile dans ces conditions de convaincre les futurs joueurs de choisir le projet olympien.

Ugarte, une revanche à prendre après le PSG et MU

Mais un mercato ne se prépare pas à la dernière minute non plus, et Stéphane Richard et ses équipes doivent déjà prendre des contacts et plancher sur quelques coups, avec l’aide d’un Medhi Benatia qui est toujours au club. C’est ainsi que, selon Ekrem Konur, des contacts ont été pris avec Manuel Ugarte, qui évolue à Manchester United. Depuis son arrivée en provenance du PSG pour 50 millions d’euros, l’Uruguayen n’a pas répondu aux attentes. Il était même à un moment le chat noir des Red Devils, qui perdaient tous les matchs qu’il débutait.

Le milieu de terrain termine la saison sans vraiment convaincre, avec de longs passages sur le banc de touche et quelques apparitions. Il n’a disputé que quatre des 10 derniers matchs, dont trois comme remplaçant. Autant dire que MU ne s’opposera pas à son départ cet été. A un prix forcément réduit, puisque sa valeur est passée sous les 30 millions d’euros. Plusieurs clubs sont sur les rangs. Outre l’OM, l’Ajax, Naples, le Milan, la Juventus et Galatasaray sont venus aux renseignements pour un joueur qui n’avait pas su s’imposer au PSG.

S’il est parfois un peu juste techniquement, son abattage faisait des merveilles au Sporting Portugal, et Ugarte cherche désormais à se relancer, car il n’a que 25 ans. Pour cela, il choisira cet été le projet qui lui convient, avec surtout l’assurance de temps de jeu. C’est bien une chose que l’OM peut lui promettre, sachant qu’il devrait y avoir un gros coup de balai au mercato à Marseille, au milieu comme ailleurs.