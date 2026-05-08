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Sans directeur sportif, l’OM rêve d’un ancien du PSG

OM08 mai , 19:30
parGuillaume Conte
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A la recherche de joueurs à la relance pour redonner du peps à son équipe, l'OM se penche sur Manuel Ugarte, ancienne déception du PSG et qui ne parvient pas à convaincre à Manchester United.
Difficile d’avancer pour l’OM sur le marché des transferts avec autant d’incertitudes. Il y a déjà un gros doute sur l’avenir sportif du club, avec une place en Coupe d’Europe de ciblée mais loin d’être assurée. En plus de cela, impossible de savoir qui sera le directeur sportif et l’entraineur la saison prochaine. Cela fait beaucoup de doutes et il est forcément difficile dans ces conditions de convaincre les futurs joueurs de choisir le projet olympien.

Ugarte, une revanche à prendre après le PSG et MU

Mais un mercato ne se prépare pas à la dernière minute non plus, et Stéphane Richard et ses équipes doivent déjà prendre des contacts et plancher sur quelques coups, avec l’aide d’un Medhi Benatia qui est toujours au club. C’est ainsi que, selon Ekrem Konur, des contacts ont été pris avec Manuel Ugarte, qui évolue à Manchester United. Depuis son arrivée en provenance du PSG pour 50 millions d’euros, l’Uruguayen n’a pas répondu aux attentes. Il était même à un moment le chat noir des Red Devils, qui perdaient tous les matchs qu’il débutait.

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Le milieu de terrain termine la saison sans vraiment convaincre, avec de longs passages sur le banc de touche et quelques apparitions. Il n’a disputé que quatre des 10 derniers matchs, dont trois comme remplaçant. Autant dire que MU ne s’opposera pas à son départ cet été. A un prix forcément réduit, puisque sa valeur est passée sous les 30 millions d’euros. Plusieurs clubs sont sur les rangs. Outre l’OM, l’Ajax, Naples, le Milan, la Juventus et Galatasaray sont venus aux renseignements pour un joueur qui n’avait pas su s’imposer au PSG.
S’il est parfois un peu juste techniquement, son abattage faisait des merveilles au Sporting Portugal, et Ugarte cherche désormais à se relancer, car il n’a que 25 ans. Pour cela, il choisira cet été le projet qui lui convient, avec surtout l’assurance de temps de jeu. C’est bien une chose que l’OM peut lui promettre, sachant qu’il devrait y avoir un gros coup de balai au mercato à Marseille, au milieu comme ailleurs.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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