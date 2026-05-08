Adrien Thomasson

Adrien Thomasson à l’OM, ils font le forcing

OM08 mai , 15:30
parEric Bethsy
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En fin de contrat au Racing Club de Lens, Adrien Thomasson pourrait rejoindre une autre équipe de Ligue 1, mais pas l’Olympique de Marseille qui ne semble pas intéressé. Une situation incompréhensible pour certains supporters marseillais.
Alors que la saison se termine, l’Olympique de Marseille avance dans le flou. Le futur président Stéphane Richard prendra seulement ses fonctions le 2 juillet, tandis que l’identité du successeur de Medhi Benatia n’est pas encore connue. Dans ces conditions, le club phocéen peut difficilement entamer son recrutement estival et de bonnes affaires risquent de lui échapper. Prenons l’exemple d’Adrien Thomasson qui arrive à la fin de son contrat en juin. Malgré une offre du Racing Club de Lens pour prolonger son bail, le milieu de 32 ans hésite encore.
Il faut dire que l’ancien Strasbourgeois, qui réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière, ne manque pas de sollicitations. Nos confrères de Foot Mercato affirment que le Stade Rennais et le Paris FC suivent attentivement sa situation. On apprend également que d’autres clubs européens et dans le Golfe sont intéressés. Autant dire qu’Adrien Thomasson peut clairement envisager la signature d’un contrat avantageux. A priori, ça ne sera pas à l’Olympique de Marseille dont certains supporters regrettent l’absence d’intérêt pour l’actuel meilleur passeur de Ligue 1 (10 passes décisives).

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« Joueur de club qui ferait un bien monstre dans la rotation bosseur de l’ombre mais à l'OM on préfère miser sur autre chose et d’ailleurs je ne sais pas quels sont les critères », s’est étonné un fan sur X. « Thomasson c'est vraiment un mec que tu dois aller chercher pour la saison prochaine, a aussi conseillé un autre suiveur marseillais. Mais on y pense pas car on a pas de directeur sportif le 8 mai ». C’est pourquoi un troisième supporter a alerté le futur président. « On va trop rater cette occasion… Stéphane Richard, on bosse quand ? », a-t-il demandé pendant que les Olympiens se dirigent vers un échec dans la course à la qualification en Ligue des Champions.
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😂😂😂😂 25M 😂😂😂 Dont 5 au sporting 😂😂😂😂 Allez faire un tour sur la place St Pierre Sur un malentendu....😂😂😂

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25 millions ou 40 il n’est pas à vendre et lui aussi Ne veut pas partir pour l’instant il faudrait vraiment que lol le pousse dehors ou un gros bouleversement style gros salaire exagéré et cadre de vie exceptionnelle ou encore un gro Bordel dans vestiaire pour qu’il veulent partir

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Qu'il vienne à l'OL ! En plus, il est de la région

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Bah ca fait des annees qu'on se demerde sans le qatar,les sponsoring,merchandising (il y a des boutiques psg partout dans le monde) les participations aux differentes coupes ,la billeterie sans compter la baisse de salaires!Ok au debut on a mis des cheat code mais ca fait un bon moment que c'est fini cette epoque!

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Après pour lyon c est un club féminin donc la ligue 1 ou c1 c est anecdotique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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