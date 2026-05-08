Adrien Thomasson à l’OM, ils font le forcing

En fin de contrat au Racing Club de Lens, Adrien Thomasson pourrait rejoindre une autre équipe de Ligue 1, mais pas l’Olympique de Marseille qui ne semble pas intéressé. Une situation incompréhensible pour certains supporters marseillais.

Alors que la saison se termine, l’Olympique de Marseille avance dans le flou. Le futur président Stéphane Richard prendra seulement ses fonctions le 2 juillet, tandis que l’identité du successeur de Medhi Benatia n’est pas encore connue. Dans ces conditions, le club phocéen peut difficilement entamer son recrutement estival et de bonnes affaires risquent de lui échapper. Prenons l’exemple d’Adrien Thomasson qui arrive à la fin de son contrat en juin. Malgré une offre du Racing Club de Lens pour prolonger son bail, le milieu de 32 ans hésite encore.

Il faut dire que l’ancien Strasbourgeois, qui réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière, ne manque pas de sollicitations. Nos confrères de Foot Mercato affirment que le Stade Rennais et le Paris FC suivent attentivement sa situation. On apprend également que d’autres clubs européens et dans le Golfe sont intéressés. Autant dire qu’Adrien Thomasson peut clairement envisager la signature d’un contrat avantageux. A priori, ça ne sera pas à l’Olympique de Marseille dont certains supporters regrettent l’absence d’intérêt pour l’actuel meilleur passeur de Ligue 1 (10 passes décisives).

« Joueur de club qui ferait un bien monstre dans la rotation bosseur de l’ombre mais à l'OM on préfère miser sur autre chose et d’ailleurs je ne sais pas quels sont les critères », s’est étonné un fan sur X. « Thomasson c'est vraiment un mec que tu dois aller chercher pour la saison prochaine, a aussi conseillé un autre suiveur marseillais. Mais on y pense pas car on a pas de directeur sportif le 8 mai ». C’est pourquoi un troisième supporter a alerté le futur président. « On va trop rater cette occasion… Stéphane Richard, on bosse quand ? », a-t-il demandé pendant que les Olympiens se dirigent vers un échec dans la course à la qualification en Ligue des Champions.