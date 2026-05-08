OM : Le choix fort de Benatia, les supporters en larmes

La saison encore prometteuse de l'OM s'est écroulée à la sortie de l'hiver, quand Roberto De Zerbi a quitté le club. Pour le remplacer, Medhi Benatia a fait un choix qui va faire beaucoup parler.

Pour le dernier match de la saison, l’OM recevra Rennes , qu’il a sorti en Coupe de France pour l’un des derniers matchs de Habib Beye sur le banc du club breton. Dans la foulée de cette confrontation, l’entraineur sénégalais a pris place sur le banc de touche marseillais, à la demande de Medhi Benatia. De son côté, le Stade Rennais a récupéré Franck Haise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la dynamique s’est inversée entre les deux clubs.

Entre Beye et Haise, Benatia a choisi

L’OM ne cesse de s’écrouler et peut déjà quasiment dire adieu à la Ligue des Champions sauf petit miracle. Participer à une Coupe d’Europe la saison prochaine est désormais le seul et dernier objectif atteignable. De son côté, Rennes termine fort et se retrouve même à la lutte pour le podium sous la coupe de Franck Haise.

Et pourtant, tout aurait pu tourner différemment au mois de février. Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien coach du RC Lens et de l’OGC Nice notamment aurait aimé prendre les commandes de l’OM à la suite de Roberto De Zerbi pour sauver les meubles et travailler ensuite sur le long terme. Le technicien français avait l’avantage d’être libre et de candidater pour ce poste forcément très prisé.

Impossible de refaire le monde, mais Medhi Benatia a décidé de faire confiance à Habib Beye, qui venait tout juste de sortir d’une expérience houleuse à Rennes. Et le coach franco-sénégalais semble rencontrer les mêmes problèmes de gestion de vestiaire deux mois après son arrivée, avec des comportements déplacés et un manque de solidarité qui coûtent très chers à l’OM sur les derniers matchs.

De quoi donner des regrets aux suiveurs de l’Olympique de Marseille, surtout qu’il est pratiquement acquis que le club provençal cherchera un nouvel entraineur l’été prochain. Il y aura forcément beaucoup de choix et de candidats, mais Franck Haise ne sera pas libre, lui qui entend bien construire sur le long terme avec Rennes.