Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

Dans son avion présidentiel, Emmanuel Macron a joué à un Vrai ou Faux avec l'humoriste Paul Cabannes, installé au Brésil depuis une dizaine d'années. A cette occasion, le président français a interpelé Ronaldo au sujet de l'Olympique de Marseille.

Grand supporter de l' OM , Emmanuel Macron trouvait ça tout à fait logique que Ronaldo exprime son admiration pour le club de la Canebière. À bord de son avion présidentiel, qu'il a utilisé régulièrement ces derniers jours pour différents voyages au-dessus du continent américain dans le cadre de la COP 30 à Belém, le président de la République française s'est adonné au jeu du Vrai ou Faux avec l'humoriste français Paul Cabannes.

Ce dernier, vivant au Brésil depuis plus de dix ans, en a profité pour lui proposer cinq anecdotes sur le pays de Lula, tout en lui demandant de trouver si elles étaient vraies ou fausses. Arrivé à une curiosité sur Ronaldo « R9 », le dirigeant de 47 ans a cru avec certitude que l'ex-buteur de la Seleçao avait récemment affirmé que s'il avait dû jouer en France, ça aurait été à l'OM.

Macron interpelle Ronaldo

« Le Brésilien Ronaldo Fenomeno a déclaré en 2017 qu’il aurait aimé jouer à l’Olympique de Marseille s’il avait joué en France », a d'abord affirmé Paul Cabannes. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu. « C'est non seulement vrai, mais c'est une évidence. Comme tous grands joueurs, il aurait voulu.. voilà. C'est quasiment un public brésilien à Marseille. C'est faux ? Non ! Mais non, il l'a dit. Ceci est un appel à Ronaldo. Si on pouvait corriger les choses. Ronaldo, merci de clarifier », a déclaré le chef de l'État.

Avant cela, l'humoriste français avait confirmé les dires d'Emmanuel Macron sur le public brésilien. « Oui, c’est vrai. Vous savez qui m’a dit ça ? C’était Dimitri Payet. Il m’a dit que le public de Vasco et le public de Marseille, c’était kif kif », a-t-il expliqué. En attendant, Ronaldo n'a jamais affirmé qu'il aurait voulu jouer à l'OM s'il avait joué en France.