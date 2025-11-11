le match de la france pas diffuse emmanuel macron bouleverse tf1 iconsport 227934 0331 376983

Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

OM11 nov. , 13:40
parQuentin Mallet
Dans son avion présidentiel, Emmanuel Macron a joué à un Vrai ou Faux avec l'humoriste Paul Cabannes, installé au Brésil depuis une dizaine d'années. A cette occasion, le président français a interpelé Ronaldo au sujet de l'Olympique de Marseille.
Grand supporter de l'OM, Emmanuel Macron trouvait ça tout à fait logique que Ronaldo exprime son admiration pour le club de la Canebière. À bord de son avion présidentiel, qu'il a utilisé régulièrement ces derniers jours pour différents voyages au-dessus du continent américain dans le cadre de la COP 30 à Belém, le président de la République française s'est adonné au jeu du Vrai ou Faux avec l'humoriste français Paul Cabannes.

Ce dernier, vivant au Brésil depuis plus de dix ans, en a profité pour lui proposer cinq anecdotes sur le pays de Lula, tout en lui demandant de trouver si elles étaient vraies ou fausses. Arrivé à une curiosité sur Ronaldo « R9 », le dirigeant de 47 ans a cru avec certitude que l'ex-buteur de la Seleçao avait récemment affirmé que s'il avait dû jouer en France, ça aurait été à l'OM.

Macron interpelle Ronaldo

« Le Brésilien Ronaldo Fenomeno a déclaré en 2017 qu’il aurait aimé jouer à l’Olympique de Marseille s’il avait joué en France », a d'abord affirmé Paul Cabannes. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu. « C'est non seulement vrai, mais c'est une évidence. Comme tous grands joueurs, il aurait voulu.. voilà. C'est quasiment un public brésilien à Marseille. C'est faux ? Non ! Mais non, il l'a dit. Ceci est un appel à Ronaldo. Si on pouvait corriger les choses. Ronaldo, merci de clarifier », a déclaré le chef de l'État.
Avant cela, l'humoriste français avait confirmé les dires d'Emmanuel Macron sur le public brésilien. « Oui, c’est vrai. Vous savez qui m’a dit ça ? C’était Dimitri Payet. Il m’a dit que le public de Vasco et le public de Marseille, c’était kif kif », a-t-il expliqué. En attendant, Ronaldo n'a jamais affirmé qu'il aurait voulu jouer à l'OM s'il avait joué en France.
Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Jérémiades et pleurnicheries.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

