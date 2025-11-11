C'est confirmé, l'OM fonce sur une pépite marocaine

L'OM est un club qui a de belles ambitions cette saison. Les Phocéens ont mis les moyens l'été dernier pour se renforcer grandement.

Roberto De Zerbi réalise du bon travail avec son OM en Ligue 1. Les choses sont bien plus compliquées en Ligue des champions mais l'Italien a un groupe solide sur lequel s'appuyer. L'ancien de Brighton ne dira en revanche pas non à la possibilité de faire quelques retouches, que ce soit cet hiver ou l'été prochain sur le marché des transferts. La direction phocéenne cible plusieurs joueurs. Mais un en particulier a retenu l'attention : Ismael Saibari.

Saibari, c'est confirmé

Rayonnant sous les couleurs du PSV, l'international marocain est annoncé à l'OM depuis déjà quelque temps. La presse marocaine indique ces dernières heures que l'intérêt phocéen est bien confirmé. Le joueur colle parfaitement aux idées de jeu de Roberto De Zerbi et une arrivée à l'OM aurait de quoi le séduire. Mais son club, le PSV, n'est pas vendeur pour le moment. Les Bataves veulent le conserver, notamment pour ne pas hypothéquer leurs chances en Ligue des champions et en Eredivisie.

L'été prochain, une porte pourrait s'ouvrir pour l'Olympique de Marseille. Mais il faudra être disposé à livrer une guerre avec les autres clubs intéressés par Ismael Saibari. Il y a notamment : West Ham, Milan, Benfica, Aston Villa, Fulham, Brighton et Leeds. Encore sous contrat avec le PSV jusqu'en juin 2029, l'international marocain de 24 ans est estimé à près de 30 millions d'euros. Un montant conséquent pour les finances marseillaises, même si des départs importants pourraient aussi avoir lieu à l'OM l'été prochain. En tout cas, la perspective de voir un jour Saibari dans le sud de la France prend de l'ampleur. Medhi Benatia, qui partage la même nationalité que le joueur du PSV, pourrait gagner des points précieux au moment de le convaincre de quitter les Pays-Bas. Affaire à suivre.