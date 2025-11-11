Ismael Saibari

C'est confirmé, l'OM fonce sur une pépite marocaine

OM11 nov. , 8:00
parHadrien Rivayrand
0
L'OM est un club qui a de belles ambitions cette saison. Les Phocéens ont mis les moyens l'été dernier pour se renforcer grandement. 
Roberto De Zerbi réalise du bon travail avec son OM en Ligue 1. Les choses sont bien plus compliquées en Ligue des champions mais l'Italien a un groupe solide sur lequel s'appuyer. L'ancien de Brighton ne dira en revanche pas non à la possibilité de faire quelques retouches, que ce soit cet hiver ou l'été prochain sur le marché des transferts. La direction phocéenne cible plusieurs joueurs. Mais un en particulier a retenu l'attention : Ismael Saibari. 

Saibari, c'est confirmé 

Rayonnant sous les couleurs du PSV, l'international marocain est annoncé à l'OM depuis déjà quelque temps. La presse marocaine indique ces dernières heures que l'intérêt phocéen est bien confirmé. Le joueur colle parfaitement aux idées de jeu de Roberto De Zerbi et une arrivée à l'OM aurait de quoi le séduire. Mais son club, le PSV, n'est pas vendeur pour le moment. Les Bataves veulent le conserver, notamment pour ne pas hypothéquer leurs chances en Ligue des champions et en Eredivisie.

Lire aussi

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supportersL'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters
L'été prochain, une porte pourrait s'ouvrir pour l'Olympique de Marseille. Mais il faudra être disposé à livrer une guerre avec les autres clubs intéressés par Ismael Saibari. Il y a notamment : West Ham, Milan, Benfica, Aston Villa, Fulham, Brighton et Leeds. Encore sous contrat avec le PSV jusqu'en juin 2029, l'international marocain de 24 ans est estimé à près de 30 millions d'euros. Un montant conséquent pour les finances marseillaises, même si des départs importants pourraient aussi avoir lieu à l'OM l'été prochain. En tout cas, la perspective de voir un jour Saibari dans le sud de la France prend de l'ampleur. Medhi Benatia, qui partage la même nationalité que le joueur du PSV, pourrait gagner des points précieux au moment de le convaincre de quitter les Pays-Bas. Affaire à suivre. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0396
PSG

PSG : Liverpool veut Vitinha, et tout de suite !

l2 maxime lopez et les arbitres le timide mea culpa iconsport 244556 0038 384348
Coupe du monde 2026

Maxime Lopez lâche la France pour l'Algérie

OL
OL

L’OL vise trois joueurs qui peuvent exploser en Ligue 1

tapsoba le fait rever le psg lache 50 millions d euros iconsport 247709 0185 386976
PSG

Le PSG choisit son futur défenseur en Bundesliga

Fil Info

9:20
PSG : Liverpool veut Vitinha, et tout de suite !
9:00
Maxime Lopez lâche la France pour l'Algérie
8:40
L’OL vise trois joueurs qui peuvent exploser en Ligue 1
8:20
Le PSG choisit son futur défenseur en Bundesliga
23:00
OL : Corentin Tolisso a fracassé Benoît Bastien
22:30
De Zerbi à l'OM, Dugarry en a vraiment marre
22:00
Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu
21:30
Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !

Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Par contre toi tu bosses jamais ?

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

C''est bien pour les jeunes, vous pouvez y aller tranquille et vous direz : lors de OL vs PSG, il n'yavait pas main, pas de béquille sur l'adversaire, pas de tacle par derrière car le ballon étant parti c'est bon, foncez !! l'avenir est à vous. Ça va être drôle tient.

Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu

ils étaient plus investi lors de leur premier match , surtout M' baye qui a complétement disparu .

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

si ca avait été l'inverse je peux t'assurer que ca aurait fait scandale .. la c'est lyon donc on nous sort l'histoire de la zone grise .. etonnant quand on saitque morton prend un rouge apres intervention de la var dans cette fameuse zone grise .. etonnant la zone grise se deplacerait telle selon les matchs et les equipes ...

OL : Corentin Tolisso a fracassé Benoît Bastien

En vrai, ça veut juste dire que l'on peut faire des mains, faire des béquilles à l'adversaire, et faire des tacles par derrière, ce n'est pas grave le ballon est parti. Et pareil, pr le match vs Rennes, vous ne risquez rien, tant que ça glisse! c'est bon let's go. C'est bien pour les jeunes, j'applaudis :D.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading