Roberto De Zerbi

De Zerbi à l'OM, Dugarry en a vraiment marre

OM10 nov. , 22:30
parHadrien Rivayrand
1
L'OM a battu le Stade Brestois ce week-end en Ligue 1. Les Phocéens auront fait le travail même si le rendu n'a pas été des meilleurs encore une fois. 
L'OM commence certainement à trouver l'enchaînement des rencontres pénible. Surtout que les Phocéens doivent composer avec pas mal de blessures. Les résultats n'ont pas été toujours à la hauteur, notamment en Ligue des champions. Les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille attendent bien mieux au niveau du jeu produit par les Phocéens. Roberto De Zerbi n'échappe pas à certaines critiques. Christophe Dugarry n'apprécie notamment pas les excuses trouvées par l'ancien entraineur de Brighton, ni le jeu qu'il essaye de mettre en place pour son équipe. 

Dugarry s'emporte à nouveau sur l'OM 

Lors d'une apparition sur l'antenne d'RMC, le champion du monde 98 a une nouvelle fois été très dur envers l'OM de De Zerbi : « Même s'ils sont éliminés de la Ligue des champions, il n'y a rien à prioriser. Ils ont l'effectif suffisamment important pour jouer toutes les compétitions. (...) Je suis effaré par De Zerbi. Il dit que si son équipe est naze, c'est qu'elle a trop regardé les réseaux sociaux. Je suis fatigué avec l'OM. On nous prend pour des jambons. (...) Que ceux qui se régalent le disent mais je dis ce que je pense.
Je regarde jouer l'OM, je m'ennuie, c'est mortel. (...) Il y a quelques matchs où je me suis régalé mais sinon c'est une purge. Contre Brest, c'était moche. Brest est vraiment nul. Comment Roy fait pour entrainer cette équipe ? Si De Zerbi et les dirigeants sont contents, tant mieux mais je m'ennuis. Ils ont 250 millions de budget pour être deuxième de Ligue 1.... Wahou, c'est ça l'objectif de l'OM ? »

Si l'OM peine quelque peu à faire l'unanimité, le compte y est en Ligue 1. Les Marseillais sont deuxièmes et suivent le rythme pour le moment. Au retour de la trêve internationale, il faudra en revanche passer la seconde car les adversaires qui les Phocéens joueront, notamment en Ligue 1, seront de meilleure qualité. En Ligue des champions, la messe n'est pas encore dite même si les espoirs sont minces. 
1
