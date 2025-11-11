le stade velodrome sera bien plein pour la demi finale icon dim 2170 339527

L'OM a un atout que toute l'Europe jalouse

L'OM connait une saison riche en émotions pour le moment. Le Stade Vélodrome, même si tout n'est pas parfait, répond plus que présent pour pousser ses joueurs à se surpasser. 
Cette saison sans doute plus que les autres, la ferveur est énorme autour de l'OM. Les hommes de Roberto De Zerbi sont bien placés en Ligue 1 et rêvent d'un titre en Coupe de France. En Ligue des champions, la situation est critique même si les Phocéens se battront jusqu'au bout. Afin d'arracher le plus de victoires dans toutes les compétitions, l'Olympique de Marseille peut compter sur le soutien de ses nombreux fans. A domicile, le Stade Vélodrome est tout le temps plein même si le spectacle laisse parfois à désirer. 

Les fans de l'OM au rendez-vous 

Comme rappelé ces dernières heures par Le Phocéen, l'OM a dépassé le week-end dernier lors de la réception du Stade Brestois en Ligue 1, la barre symbolique des 500 000 supporters reçus au Vélodrome depuis le début de la saison. Si on y ajoute les deux réceptions de l'été dernier comptant pour la préparation, on est à près de 650 000 fans réunis. Depuis août 2024, les Phocéens n'ont d'ailleurs connu que des guichets fermés, soit plus de 65 000 supporters par rencontre. Avec cette prouesse, les Marseillais sont présents dans le top 10 mondial. L'OM est 7e, derrière le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, l’Inter, l'AC Milan, le Real Madrid et Manchester United. 

De quoi rendre certainement encore plus motivés les Phocéens, qui auront beaucoup de travail au sortir de la trêve internationale. Il y aura d'abord un déplacement à Nice en Ligue 1 puis la réception de Newcastle en Ligue des champions. Deux matchs très importants pour la suite de la saison des hommes de Roberto De Zerbi. Les Marseillais devront absolument gagner face aux Magpies. L'ambiance au Vélodrome promet une nouvelle fois d'être incandescente. 
Loading