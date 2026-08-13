Restes veut signer, l’OM met 10 ME

L'OM se bouge enfin au niveau du recrutement, et cible Guillaume Restes, qui ne sera pas facile à aller chercher à Toulouse.

Le feu vert a visiblement été donné en haut lieu à l’OM pour le recrutement. A deux semaines de la fin du mercato , des ventes devraient encore avoir lieu. Mais Marseille doit penser à recruter pour compenser les départs. Notamment au poste de gardien de but, où les dirigeants provençaux aimeraient faire venir Guillaume Restes.

Le gardien espoir du TFC est partant pour tenter l’aventure de l’OM, et se projette déjà à Marseille en cas d’accord entre les deux clubs. Comme ce fut le cas un peu plus tôt avec Reiss Nelson d’Arsenal, le club marseillais a débuté les négociations avec des propositions orales, qui n’engagent pour le moment aucun frais et aucune certitude non plus.

Mais selon les informations de Foot Mercato, l’OM propose un prêt payant avec option d’achat, pour un montant global de 10 millions d’euros. Une offre insuffisante aux yeux des Violets, qui ont repoussé la proposition marseillaise. Il faut dire que le gardien international espoirs français est évalué à quasiment 20 millions d’euros, et possède encore deux ans de contrat. Autant dire que le TFC, qui sait que son gardien est suivi par des clubs comme Aston Villa, a le droit de se montrer gourmand.

Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui pour le moment se trouve assez restreint dans le cadre de ses investissements pour recruter des joueurs. Monter au-delà des 10 millions d’euros serait déjà une prise de risque, même si pour garder un soupçon d’ambition, Marseille va tout de même devoir lâcher les cordons de la bourse en cette deuxième partie du mois d’août.