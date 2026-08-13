Le PSG monte à 58 millions d’euros, Mika Godts fait ses valises

Le PSG monte à 58 millions d’euros, Mika Godts fait ses valises

PSG13 août , 22:50
parGuillaume Conte
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L'accord est imminent avec l'Ajax Amsterdam pour le transfert de Mika Godts. Il faut dire que le PSG a encore augmenté son offre, qui va tutoyer les 60 ME.
Le PSG continue le forcing pour attirer Mika Godts et multiplier les signatures dans les prochains jours. L’Ajax Amsterdam se montre très gourmand dans ce dossier, alors que Paris avait offert 45 millions d’euros dans un premier temps et pensait cette offre suffisante. A force de négociations annoncées comme tendues mais positives, Luis Campos a du régler son curseur à la hausse. Et ce jeudi soir, le Telegraaf, grand quotidien néerlandais, annonce que l’ailier belge est désormais tout proche d’avoir le feu vert pour un départ.
Le PSG a largement dépassé le cap des 50 millions d’euros pour sa troisième offre, et les bonus pourraient permettre d’atteindre quasiment 60 millions d’euros. Une enveloppe globale de 58 ME est même annoncée par la presse néerlandaise. L’offre n’a pas encore été faite dans les règles de l’art, ce qui laisse entendre que les dernières discussions vont se poursuivre ce vendredi, mais désormais, tout le monde est persuadé que Mika Godts va rejoindre le PSG dans quelques jours.
Ce jeudi soir, le Belge a fait le déplacement avec son groupe en Irlande dans le match éliminatoire de Conférence League contre Shelbourne. Il n’a pas pris part à la rencontre, qui s’est soldées par la difficile qualification des Lanciers grâce à un match nul 2-2.
De son côté, l’agent de Mika Godts a déjà trouvé un accord avec le PSG pour le contrat de son poulain, et attend à Paris que les discussions se finalisent. Le Belge va signer pour cinq ans ou six ans si le règlement le permet, au PSG, a fait savoir le représentant du joueur belge.
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100k c'est le maximum, c'est pas la norme! On les voit déjà les rapaces à vouloir le max... Faudra faire ses preuves ou avoir le CV qui va bien pour les justifier!

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