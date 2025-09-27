PSG-OM : Une date qui scandalise Marseille

ICONSPORT_271638_0248
La Ligue de Football Professionnel a décidé de fixer au jeudi 8 janvier prochain, la date du Trophée des champions entre le PSG et l'OM. Un match qui se jouera au Koweït, mais dont la date scandalise Marseille. La CAN risque en effet de pénaliser le club phocéen.
La victoire contre le PSG, lundi dernier au Vélodrome, et la première place provisoire au classement de Ligue 1 ont donné des ailes à l'équipe de Roberto De Zerbi. Et l'idée de gagner un titre est plus que jamais dans les esprits marseillais. Et le prochain Trophée des champions, puisque l'OM est qualifié pour ce match en raison de sa place de dauphin du Paris SG, est une belle occasion de décrocher enfin une couronne. Ce match n'ayant pas eu lieu cet été, puisque Paris jouait le Mondial des Clubs, la LFP devait trouver une date. C'est désormais le cas, car la Ligue a officialisé vendredi la tenue de ce PSG-OM le 8 janvier prochain au Koweït. Et du côté des supporters marseillais, on s'agace.

La LFP a fixé le Trophée des champions à la date du 8 janvier

Les fans de l'Olympique de Marseille ont en effet constaté qu'à cette date, on sera en pleine CAN qui a lieu au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026. Et si le Paris Saint-Germain devra se passer du seul Achraf Hakimi, les joueurs marseillais susceptibles d'être en compétition sont légion. Ainsi, l'OM pourrait arriver pour ce Trophée des champions sans Nayef Aguerd, Bilal Nadir, Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang.
Un beau trou dans l'effectif phocéen, et forcément de quoi crier au complot contre la Ligue de Football Professionnel. « Le créneau du 2 décembre était possible pour le report d'OM-PSG mais pas pour le Trophée des Champions entre l'OM et le PSG. On a compris. Pas grave, l'OM fera sans ses Canistes, sans chialer, sans chercher d'excuses, sans édito dans la presse Paris-Qatarienne », fulmine ainsi le compte Droit au But sur X (anciennement Twitter). 

L'OM devra jouer sans plusieurs joueurs retenus par la CAN

Si du côté de Marseille, on s'agace de cette date, du côté des supporters parisiens, on estime que l'OM peut difficilement se plaindre dans la mesure où le club phocéen n'est ni champion de France, ni vainqueur de la Coupe de France et doit sa présence dans ce Trophée des Champions qu'au doublé réussi au PSG.
De plus, l'Olympique de Marseille avait refusé de remettre au mois de décembre le match contre le PSG en Ligue 1, il est un peu fort de contester le choix de la LFP qui n'avait pas réellement tant de choix pour fixer ce PSG-OM tant le calendrier sera fou en 2026 avec le Mondial. Quoi qu'il en soit, le match a déjà commencé, et avec ses performances actuelles, l'Olympique de Marseille peut légitimement viser une victoire face au Paris Saint-Germain dans ce Trophée des champions, qui assurera en plus une grosse audience à Ligue 1+.

