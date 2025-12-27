ICONSPORT_280058_0159
Manu Koné

Manu Koné au PSG, réunion décisive à Paris

PSG27 déc. , 8:20
parMehdi Lunay
1
Manu Koné suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Le milieu français de l'AS Rome peut-il rejoindre le champion d'Europe 2025 à court terme ? C'est un grand oui selon les médias italiens qui parlent même d'une réunion décisive organisée à Paris.
L'année 2025 a été aussi incroyable et excitante qu'éprouvante pour le Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique ont fini ce cycle de 12 mois sur les rotules comme en témoignent les nombreuses blessures subies récemment. Il devient primordial d'apporter du sang neuf chez les Parisiens. Le mercato hivernal verra un PSG très actif au niveau des achats. Luis Campos vise notamment le recrutement d'un milieu de terrain supplémentaire et il privilégie le Français Manu Koné.

L'AS Rome et le PSG négocient pour Koné

Solidement installé depuis plus d'un an en Equipe de France, le joueur de l'AS Rome n'est pas insensible au projet parisien. Reste à convaincre le club romain. Les Giallorossi sont ouverts à une vente de l'ancien toulousain si l'offre est convenable. On parle notamment de 50 millions d'euros en Italie. Une somme que le PSG serait inspiré de mettre puisque l'Atlético Madrid vise aussi le transfert de Manu Koné. Les Colchoneros ont un coup à jouer avec l'intérêt avoué de l'AS Rome pour Giacomo Raspadori, actuellement barré à Madrid.
Un contexte favorable aux Madrilènes et pourtant c'est le PSG qui a pris la main. Le journaliste italien Ilario Di Giovambattista affirme que le directeur sportif romain Frédéric Massara (ex-Rennes) a fait le voyage dans la capitale française pour négocier le cas Manu Koné. « Frédéric Massara a quitté Rome pour Paris afin de discuter avec le PSG, signe que la porte était ouverte », écrit-il. Outre un accord sur le prix, cet entretien déterminera si le milieu français arrivera à Paris en janvier ou seulement l'été prochain. Une arrivée à court terme est largement faisable puisque le club italien a un besoin urgent de liquidités pour valider des transferts. 
1
