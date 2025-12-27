OL : Un autre coup de folie à 11ME se confirme

Après l'officialisation du prêt d'Endrick, l'OL pourrait faire signer un autre joueur sud-américain. Lyon pense à un défenseur argentin pour renforcer ce secteur.

La semaine passée, Foot01 s'était fait l'écho de l'intérêt de Lyon pour Santiago Ramos Mingo , défenseur de 24 ans, passé notamment par le Barça et Leuven. L'été dernier, l'Olympique Lyonnais avait déjà pensé au natif de Cordoba, avant de se tourner vers Ruben Kluivert. Cependant, il est clair que le jeune néerlandais n'est pas à la hauteur, et de l'investissement fait par l'OL où Paulo Fonseca attendait mieux. C'est pour cela que Lyon penche de nouveau vers la signature de celui qui évolue désormais au Brésil, et plus précisément à l'EC Bahia. Mais, dans ce dossier, la presse stambouliote, relayée par Transferfeed confirme que l'OL est en concurrence avec plusieurs clubs, dont Besiktas.

L'OL va bouger au mercato d'hiver

Lié jusqu'en 2029 avec son club, qu'il a rejoint au mercato d'hiver 2025 pour 4,1 millions d'euros, Santiago Ramos Mingo a vu sa valeur plus que doubler. Transfermarkt le valorisant à 11ME. Pour financer un tel transfert, l'OL peut, éventuellement, compter sur le départ de Tanner Tessmann , seul joueur susceptible d'apporter beaucoup d'argent dans les caisses du club de Michele Kang en cas de vente en janvier. A moins que les dirigeants lyonnais négocient un prêt avec option d'achat, ce qui serait évidemment un très joli coup.

En dehors du Beskitas, le site spécialisé cite comme concurrents de l'Olympique Lyonnais dans ce dossier du défenseur argentin, Southampton et le PSV Eindhoven. Autrement dit, l'OL n'a pas à rougir s'il veut vraiment s'offrir Santiago Ramos Mingo durant ce mois de janvier qui pourrait être nettement plus chaud que prévu du côté de la capitale des Gaules.