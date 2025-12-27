Santos-Ramos-Mingo
Santiago Ramos Mingo

OL : Un autre coup de folie à 11ME se confirme

OL27 déc. , 8:40
parClaude Dautel
0
Après l'officialisation du prêt d'Endrick, l'OL pourrait faire signer un autre joueur sud-américain. Lyon pense à un défenseur argentin pour renforcer ce secteur.
La semaine passée, Foot01 s'était fait l'écho de l'intérêt de Lyon pour Santiago Ramos Mingo, défenseur de 24 ans, passé notamment par le Barça et Leuven. L'été dernier, l'Olympique Lyonnais avait déjà pensé au natif de Cordoba, avant de se tourner vers Ruben Kluivert. Cependant, il est clair que le jeune néerlandais n'est pas à la hauteur, et de l'investissement fait par l'OL où Paulo Fonseca attendait mieux. C'est pour cela que Lyon penche de nouveau vers la signature de celui qui évolue désormais au Brésil, et plus précisément à l'EC Bahia. Mais, dans ce dossier, la presse stambouliote, relayée par Transferfeed confirme que l'OL est en concurrence avec plusieurs clubs, dont Besiktas.

L'OL va bouger au mercato d'hiver

Lié jusqu'en 2029 avec son club, qu'il a rejoint au mercato d'hiver 2025 pour 4,1 millions d'euros, Santiago Ramos Mingo a vu sa valeur plus que doubler. Transfermarkt le valorisant à 11ME. Pour financer un tel transfert, l'OL peut, éventuellement, compter sur le départ de Tanner Tessmann, seul joueur susceptible d'apporter beaucoup d'argent dans les caisses du club de Michele Kang en cas de vente en janvier. A moins que les dirigeants lyonnais négocient un prêt avec option d'achat, ce qui serait évidemment un très joli coup.
En dehors du Beskitas, le site spécialisé cite comme concurrents de l'Olympique Lyonnais dans ce dossier du défenseur argentin, Southampton et le PSV Eindhoven. Autrement dit, l'OL n'a pas à rougir s'il veut vraiment s'offrir Santiago Ramos Mingo durant ce mois de janvier qui pourrait être nettement plus chaud que prévu du côté de la capitale des Gaules.
S. Ramos Mingo

S. Ramos Mingo

ArgentinaArgentine Âge 24 Défenseur

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
commentaire
Info

Foot01 change, comment récupérer son compte de commentaires Disqus

ICONSPORT_274476_0169
PSG

PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

ICONSPORT_279315_0159
Rennes

Rennes cible 7 joueurs de Ligue 1 !

ICONSPORT_280505_0207
ASSE

ASSE : Bardeli, c'est validé à 100%

Fil Info

27 déc. , 11:00
Foot01 change, comment récupérer son compte de commentaires Disqus
27 déc. , 10:00
PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé
27 déc. , 9:30
Rennes cible 7 joueurs de Ligue 1 !
27 déc. , 9:00
ASSE : Bardeli, c'est validé à 100%
27 déc. , 8:20
Manu Koné au PSG, réunion décisive à Paris
27 déc. , 8:00
OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil
27 déc. , 7:00
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
26 déc. , 23:30
Transfert à 20 ME, Liverpool fait rire le PSG

Derniers commentaires

OM : Retour inattendu, Payet a surpris Marseille

Quelle belle initiative que de pisser sur sa maîtresse avocate pendant que Madame couche les enfants.

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

Je pensais la même te concernant... Vu tes crises de rage suite a l'intercontinentale

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

nous qui pensons que tu n avais pas passé Noel..... deçus

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

Tu crois que l'OM va penser à te recruter ?

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Longoria est aussi très performant dans le recrutement de joueurs sur côtés. Y'a match.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading