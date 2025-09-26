ICONSPORT_271638_0377
Medhi Benatia

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

OM26 sept. , 19:00
parClaude Dautel
Depuis lundi soir, et la victoire face au Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille vit un rêve éveillé. Pour Medhi Benatia, qui a parlé à la presse italienne, l'OM a raison de fêter cet événement.
Du côté des supporters parisiens, on s'est amusé de voir le staff et les joueurs de l'OM fêter le succès face au PSG comme s'ils avaient gagné la Ligue des champions. Cependant, du côté de Marseille, on sait qu'une victoire ce vendredi face à Strasbourg pourrait permettre au club phocéen de devenir pour au moins quelques heures le leader du classement de Ligue 1. Cependant, pour revenir une dernière fois sur la victoire face à Paris, Medhi Benatia a confié au Corriere dello Sport qu'il était normal que tout cela soit célébré par les supporters de l'OM, tant battre le monstre qu'est le Paris Saint-Germain est devenu un exploit.

L'OM n'a pas les moyens colossaux du PSG

Le dirigeant marseillais a rappelé que même si l'OM n'était pas un petit club, sur le plan financier, le PSG était seul au monde en Ligue 1. « On parle là d’une équipe qui a dépensé un milliard d’euros. Nous devons encore beaucoup travailler pour être prêts au cas où ils feraient un faux pas. Et si ça arrive, ce sera l’OM qui gagnera. C’est la mission, a précisé Medhi Benatia, qui admet avoir vécu une sacrée soirée lundi soir au Vélodrome. C’est le plus beau jour depuis que je suis ici. Des gens dans la rue jusqu’à trois heures du matin, une ville en folie. Marseille est incroyable, les gens vivent pour l’OM. Plutôt que de manger, certains préfèrent acheter le survêtement du club à leur fils. Nous travaillons pour eux, pour le peuple du Vélodrome. »
Au sein des joueurs marseillais, on a décidé de rapidement tourner la page PSG afin de ne pas vivre un retour sur terre ce vendredi à à la Meinau. « Contre le PSG, on a fait un gros match avec l'envie de gagner. C'est le football, il faut rapidement tourner la page, le match contre le Paris SG est fini, on ferme le chapitre », a prévenu Emerson. Le défenseur international italien, arrivé cet été, sait que le piège est énorme pour l'Olympique de Marseille et il souhaite ne pas agacer Medhi Benatia.
