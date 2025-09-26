ICONSPORT_271946_0092

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Ligue 126 sept. , 22:42
parMehdi Lunay
6e journée de Ligue 1 :
Stade de la Meinau
Strasbourg-OM 1-2
Buts : Ouattara (49e) pour Strasbourg ; Aubameyang (78e), Murillo (90e+1) pour l’OM
Mis en difficulté et même mené par Strasbourg, l'Olympique de Marseille a arraché un superbe succès 2-1 après une fin de match folle.
Vainqueur du PSG lundi, l'OM a enfin lancé sa saison. Néanmoins, le déplacement à Strasbourg ce vendredi soir n'était pas beaucoup plus aisé qu'un classique contre le champion d'Europe 2025. Les Phocéens entamaient le match avec envie malgré la rotation décidée par De Zerbi. Weah poussait Penders à réaliser une parade décisive (8e) avant la reprise ratée de Gouiri devant le gardien belge. Dominateur, l'OM était friable défensivement dans la gestion de la profondeur. Emegha marquait un superbe but en effaçant Rulli mais c'était refusé pour un léger hors-jeu (17e).
Alors que Marseille était monté en puissance en fin de première période, Strasbourg frappait dès le retour des vestiaires. Emegha s'échappait une nouvelle fois dans la profondeur avant de servir Ouattara pour l'ouverture du score, laquelle était validée par le VAR deux minutes plus tard. Strasbourg pouvait tuer le match mais Panichelli ratait un but tout fait de la tête (67e). Un gâchis payé cash puisque l'OM finissait fort avec ses entrants. L'un d'entre eux Aubameyang égalisait après une perte de balle de la défense alsacienne. Alors que Panichelli continuait de rater des occasions, Murillo était plus létal et crucifiait Penders dans les arrêts de jeu.
P. Aubameyang

P. Aubameyang

GabonGabon Âge 36 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2-1 pour l'OM qui remporte un succès précieux et fondateur. Les Phocéens rejoignent Strasbourg mais aussi le PSG, Monaco et Lyon dans le groupe de tête qu'il domine même.

Ligue 1

26 septembre 2025 à 20:45
Strasbourg
Ouattara49'
1
2
Match terminé
Olympique Marseille
Aubameyang78'Murillo Bermudez90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
85
ENTRE
B. Pavard
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
M. O'Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
85
ENTRE
R. Vaz
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
F. Medina
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
84
ENTRE
S. El Mourabet
StrasbourgStrasbourg
SORT
V. Barco
StrasbourgStrasbourg
Voir Les Détails Complets Du Match
ICONSPORT_271946_0102
OM

OM : Aubameyang ne veut pas la peau de Gouiri

G1y0qfqW4AA5d76
RCSA

Strasbourg-OM : Une banderole qui provoque un énorme malaise

ICONSPORT_270064_0265
OM

Vidéo : Le but victorieux de Murillo pour l'OM

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
O. Marseille
1264027125
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

