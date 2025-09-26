L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Stade de la Meinau

Strasbourg-OM 1-2

Buts : Ouattara (49e) pour Strasbourg ; Aubameyang (78e), Murillo (90e+1) pour l’OM

Mis en difficulté et même mené par Strasbourg, l'Olympique de Marseille a arraché un superbe succès 2-1 après une fin de match folle.

Vainqueur du PSG lundi, l' OM a enfin lancé sa saison. Néanmoins, le déplacement à Strasbourg ce vendredi soir n'était pas beaucoup plus aisé qu'un classique contre le champion d'Europe 2025. Les Phocéens entamaient le match avec envie malgré la rotation décidée par De Zerbi. Weah poussait Penders à réaliser une parade décisive (8e) avant la reprise ratée de Gouiri devant le gardien belge. Dominateur, l'OM était friable défensivement dans la gestion de la profondeur. Emegha marquait un superbe but en effaçant Rulli mais c'était refusé pour un léger hors-jeu (17e).

Alors que Marseille était monté en puissance en fin de première période, Strasbourg frappait dès le retour des vestiaires. Emegha s'échappait une nouvelle fois dans la profondeur avant de servir Ouattara pour l'ouverture du score, laquelle était validée par le VAR deux minutes plus tard. Strasbourg pouvait tuer le match mais Panichelli ratait un but tout fait de la tête (67e). Un gâchis payé cash puisque l'OM finissait fort avec ses entrants. L'un d'entre eux Aubameyang égalisait après une perte de balle de la défense alsacienne. Alors que Panichelli continuait de rater des occasions, Murillo était plus létal et crucifiait Penders dans les arrêts de jeu.

P. Aubameyang Gabon • Âge 36 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 5 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

2-1 pour l'OM qui remporte un succès précieux et fondateur. Les Phocéens rejoignent Strasbourg mais aussi le PSG, Monaco et Lyon dans le groupe de tête qu'il domine même.