PSG-OM au Koweït, la LFP a tranché

Ligue 126 sept. , 17:20
parClaude Dautel
Le Trophée des champions, qui opposera le PSG à l'OM, dauphin de Paris la saison dernière, aura finalement lieu au Koweït.
Avec le Mondial des Clubs, la Ligue de Football Professionnel n'avait pas été en mesure d'organiser le Trophée des champions cet été. Mais selon L'Equipe, ce choc entre le champion de France et l'Olympique de Marseille, son dauphin en Ligue 1, puisque le PSG a gagné également la Coupe de France, aura lieu le 8 janvier prochain au Koweït. Selon le quotidien sportif, le Sultanat d'Oman et la Côte d'Ivoire étaient par ailleurs candidats pour organiser ce choc PSG-OM. Compte tenu du choix final, on imagine facilement que la LFP a vendu ce match au plus offrant, sans réellement se soucier du pays hôte. Du côté parisien comme du côté marseillais, on va donc devoir voyager juste avant la Coupe de France puisque les seizièmes de finale de la Coupe nationale sont programmés le week-end suivant ce match au Koweït.

PSG-OM le 8 janvier sur Ligue 1+

« Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1, se déroulera dans le Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. Les deux grands rivaux se retrouveront pour un nouveau Classique pour la troisième fois à l’occasion du Trophée des Champions après l’édition 2010 et celle de 2020. Réinauguré en 2015, le Jaber Al-Ahmad International Stadium dispose d’une capacité de 58.000 places et accueille notamment les matchs de l’équipe nationale du Koweït. Organisateur de la Coupe du Golfe des Nations en 2017 et 2024, le Koweït accueillera pour la première fois le Trophée des Champions. La rencontre se déroulera en soirée à Koweït City à un horaire qui reste à déterminer. En France, le Trophée des Champions sera diffusé en direct sur Ligue 1+ », précise, dans un communiqué, la LFP. 
