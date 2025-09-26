ICONSPORT_271946_0102
aubameyang

OM : Aubameyang ne veut pas la peau de Gouiri

OM26 sept. , 23:23
parClaude Dautel
Entré à l'heure de jeu à la place d'Amine Gouiri, ce vendredi soir à Strasbourg, Pierre-Emerick Aubameyang a largement contribué à la victoire arrachée par l'OM en Alsace. Le buteur de Marseille ne veut cependant pas se monter trop méchant avec Gouiri. 
Tandis que sur les réseaux sociaux, certains supporters de l'Olympique de Marseille étaient sans pitié avec Aminie Gouiri, estimant que ce dernier ne méritait que moyennement la confiance le Roberto De Zerbi, compte tenu des performances de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais, interrogé au micro de Ligue 1+, l'attaquant international gabonais de l'OM a défendu son coéquipier, estimant que le travail de Gouiri avait contribué au renversement de situation en faveur de Marseille, avec des buts signés Aubameyang et Murillo.
« On savait qu'en venant ici et en gagnant, ce serait un message positif pour le club. C'était un match difficile. On est allé la chercher au mental. Comme dans les plus grands clubs, il y a de la concurrence, mais la concurrence est saine avec Amine Gouiri. Il a fait un beau travail, j'ai récolté les fruits sur la fin. Tout le groupe me porte depuis le début. Les gens font les efforts. J'ai un rôle important en étant l'un des plus anciens de l'équipe », a fait remarquer Pierre-Emerick Aubameyang après la victoire de l'OM à Strasbourg (1-2). Une petite phrase qui permet de désamorcer une situation compliquée pour l'attaquant international algérien.
