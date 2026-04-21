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Angel Gomes

PL : Le nul de West Ham fait pleurer l’OM

OM21 avr. , 10:40
parHadrien Rivayrand
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Ce lundi soir, West Ham est allé faire match nul à Crystal Palace en Premier League. Un résultat qui ne fait franchement pas les affaires de l’OM…
En Premier League, la lutte pour le maintien fait rage. Actuellement, Tottenham se trouve dans la zone rouge et pourrait donc quitter l’élite anglaise. Parmi les concurrents des Spurs figure West Ham. Le club londonien était en déplacement à Crystal Palace ce lundi soir. Les Hammers ont ramené un point de Selhurst Park, ce qui leur permet de compter désormais deux points d’avance sur Tottenham, mais aussi d’officialiser la relégation en Championship de Wolverhampton. Une descente qui aura un impact sur le futur mercato de l’OM. En effet, Angel Gomes est prêté chez les Wolves et devait y rester en cas de maintien. Mais ce ne sera pas le cas.

L'OM devra gérer un nouveau dossier gênant cet été 

Comme rappelé ces dernières heures par le compte X Massilia Zone, le milieu de terrain anglais reviendra en effet dans la cité phocéenne l’été prochain. L’ancien joueur du LOSC ne sera très certainement pas conservé par l’OM et sera de nouveau placé sur la liste des départs. Reste à savoir quels clubs seront intéressés par un Angel Gomes en nette perte de vitesse. Pour rappel, le natif d’Edmonton touche un salaire mensuel de 400 000 euros, primes comprises. Il est encore sous contrat avec les pensionnaires du Stade Vélodrome jusqu’en juin 2028.

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Une nouvelle épine dans le pied d’une direction marseillaise qui paie ses mauvais choix passés sur le marché des transferts. Le prochain mercato estival s’annonce en tout cas bouillant sur la Canebière. En fonction des résultats finaux de l’OM cette saison, des décisions fortes seront prises. Pour le moment, les Phocéens sont hors du top 4 et doivent se contenter d’une place en Ligue Europa Conférence… Inacceptable pour les fans et les observateurs de l’écurie marseillaise.
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Normal tout comme pour Strasbourg Avec 18 points d'avance sur Auxerre (barragiste) et 7 points de retard sur Monaco (peut être qualifié en conférence league) Strasbourg n'a rien a jouer en ligue 1 et va gérer les demies finales et finales éventuelles des coupes (France et Conférence) Strasbourg ne fera pas des folies et fera tourner contre (Lorient, Toulouse, Angers, Brest, Monaco)

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J'aime beaucoup son profil, mais il faudra que la cohésion avec le directeur du football soit parfaite. Sinon ça se finira comme Villas-Boas.

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il fêtait bien son but y a pas longtemps contre Lyon alors qu'il aurait dû prendre rouge avant dans le match ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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