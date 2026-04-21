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OM : Le choix choc des dirigeants avec Medina va faire parler

OM21 avr. , 9:00
parGuillaume Conte
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Très décevant pour sa première saison avec l'Olympique de Marseille, Facundo Medina est adulé en interne et la décision a été prise de s'appuyer sur lui pour reconstruire l'équipe.
Plus de 20 millions d’euros, voilà le montant total que l’OM va payer pour s’offrir définitivement les services de Facundo Medina, qui a fait l’objet d’un prêt payant en provenance du RC Lens cette saison, et sera transféré au 1er juillet en Provence. Pour le moment, il est clair que Marseille n’en a pas eu pour son argent. Que ce soit au niveau de son assiduité, avec seulement 13 matchs disputés en Ligue 1 en raison de blessures ou de suspensions, mais aussi en ce qui concerne son niveau de jeu, parfois inquiétant.
Néanmoins, son implication dans le groupe et sa rage de vaincre suffisent visiblement à lui assurer un avenir sur le long terme à l’OM. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants ont confiance en lui, et quel que soit l’entraîneur la saison prochaine, il est l’un des rares joueurs à être assuré de rester à Marseille la saison prochaine. S’il y a un énorme coup de balai en fin de saison, il ne touchera donc pas l’Argentin. Ce dernier va toutefois devoir se réveiller et montrer qu’il peut vraiment prendre ce statut de leader. Cette saison, il a été mis en difficulté défensivement, notamment avec sa pointe de vitesse insuffisante quand il se trouve sur le côté, et son apport offensif très faible avec une seule passe décisive en 22 matchs au total. En revanche, il a déjà réussi à manquer deux matchs pour cause de suspension et vient de prendre quatre avertissements sur les cinq derniers matchs.

Medina, un modèle pour le staff de l'OM

Malgré cette entrée décevante, et alors que le secteur défensif va certainement être chamboulé avec le départ de Leonardo Balerdi en cas d’offre correcte et le retour à l’envoyeur quasiment inévitable de Benjamin Pavard (Inter Milan), l’OM compte énormément sur Facundo Médina. L’idée est même de s’appuyer sur lui pour construire la nouvelle équipe de la saison prochaine. Un choix qui peut surprendre mais le staff olympien voit en l’Argentin un « modèle d’engagement ». Et visiblement à Lorient, où l’ancien lensois était suspendu, c’est aussi ce qui a manqué à cette équipe de l’OM en chute libre.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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