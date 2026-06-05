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Tanner Tessmann

OL : Acheté 6ME, vendu 10ME, miracle pour un indésirable

OL05 juin , 12:40
parClaude Dautel
8
L'OL doit impérativement vendre des joueurs avant la fin du mois de juin. Dans son effectif, Paulo Fonseca ne serait pas plus peiné que cela de voir partir Tanner Tessmann, surtout si en plus il y a une plus-value pour Lyon.
Matthier Louis-Jean l'a reconnu, avant même de faire signer des joueurs, la priorité de l'Olympique Lyonnais est d'en faire partir quelques-uns, le club de Michele Kang tenant plus que tout à respecter ses engagements face à la DNCG. Au micro de RMC, le responsable du recrutement de l'OL, n'a pas tourné autour du pot. « Bien sûr qu'on va devoir vendre, on n'a pas le choix. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe en France à part le PSG qui ne va pas avoir besoin de vendre », a reconnu Matthieu Louis-Jean. Cependant, l'OL ne veut pas se séparer de joueurs sur lesquels Paulo Fonseca compte. Et cela tombe bien, c'est un joueur qui sort d'une saison très décevante, Tanner Tessmann, qui est annoncé sur le départ. En effet, le joueur nord-américain serait sur les tablettes du Besiktas.

Tessmann en Turquie ?

Le média turc Begikad TV annonce que les dirigeants du club stambouliote et qu'à priori le Besiktas Istanbul ne serait pas le seul club à vouloir un joueur recruté pour 6 millions d'euros à Venise et qui pourrait quitter l'Olympique Lyonnais pour 10 millions d'euros. « Le Besiktas s'intéresse au milieu de terrain américain de 24 ans, Tanner Tessmann, qui porte le maillot de Lyon. Tessmann figure parmi les noms que les Noir et Blanc suivent de près dans le cadre de la planification de leur milieu de terrain. Le joueur suscite également l'intérêt de clubs de Premier League et de Bundesliga », précisent nos confrères. Pour l'instant, cet intérêt ne s'est pas encore concrétisé par une offre ferme de la part du Besiktas, qui sait que Lyon doit vendre des joueurs et peut évidemment en profiter pour faire baisser le prix du joueur américain.
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Derniers commentaires

Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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