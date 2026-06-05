OL : Acheté 6ME, vendu 10ME, miracle pour un indésirable

L'OL doit impérativement vendre des joueurs avant la fin du mois de juin. Dans son effectif, Paulo Fonseca ne serait pas plus peiné que cela de voir partir Tanner Tessmann, surtout si en plus il y a une plus-value pour Lyon.

Bien sûr qu'on va devoir vendre, on n'a pas le choix. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe en France à part le PSG qui ne va pas avoir besoin de vendre », a reconnu Matthieu Louis-Jean. Cependant, l'OL ne veut pas se séparer de joueurs sur lesquels Paulo Fonseca compte. Et cela tombe bien, c'est un joueur qui sort d'une saison très décevante, Tanner Tessmann, qui est annoncé sur le départ. En effet, le joueur nord-américain serait sur les tablettes du Besiktas. Matthier Louis-Jean l'a reconnu, avant même de faire signer des joueurs, la priorité de l'Olympique Lyonnais est d'en faire partir quelques-uns, le club de Michele Kang tenant plus que tout à respecter ses engagements face à la DNCG. Au micro de RMC, le responsable du recrutement de l'OL, n'a pas tourné autour du pot. », a reconnu Matthieu Louis-Jean. Cependant, l'OL ne veut pas se séparer de joueurs sur lesquels Paulo Fonseca compte. Et cela tombe bien, c'est un joueur qui sort d'une saison très décevante, Tanner Tessmann, qui est annoncé sur le départ. En effet, le joueur nord-américain serait sur les tablettes du Besiktas.

Tessmann en Turquie ?

Le média turc Begikad TV annonce que les dirigeants du club stambouliote et qu'à priori le Besiktas Istanbul ne serait pas le seul club à vouloir un joueur recruté pour 6 millions d'euros à Venise et qui pourrait quitter l'Olympique Lyonnais pour 10 millions d'euros. « Le Besiktas s'intéresse au milieu de terrain américain de 24 ans, Tanner Tessmann, qui porte le maillot de Lyon. Tessmann figure parmi les noms que les Noir et Blanc suivent de près dans le cadre de la planification de leur milieu de terrain. Le joueur suscite également l'intérêt de clubs de Premier League et de Bundesliga », précisent nos confrères. Pour l'instant, cet intérêt ne s'est pas encore concrétisé par une offre ferme de la part du Besiktas, qui sait que Lyon doit vendre des joueurs et peut évidemment en profiter pour faire baisser le prix du joueur américain.