OM : Séances doublées, nouvelle mise au vert... Marseille va chauffer

Suite à la nouvelle déconvenue de l’Olympique de Marseille face à Lorient (0-2), le groupe d’Habib Beye va refaire une longue mise au vert cette semaine pour préparer le prochain match contre Nice.

Medhi Benatia avait annoncé la couleur samedi soir après la nouvelle désillusion subie par le club phocéen sur la pelouse de Lorient (0-2). Le directeur sportif avait promis une sorte de punition à son effectif : « J’ai dit aux joueurs de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, on va bosser. Si les joueurs pensent que quelqu'un du club a lâché, on va leur montrer qu'on est prêts à passer toutes les journées à la Commanderie. Il y a des gens qui arrivent tous les jours à 7h et qui repartent à 19h, et qui ne gagnent pas ce qu'on gagne ».

Nouvelle mise au vert pour l’OM

Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas puisque ce dimanche soir, Stanislas Touchot annonce que le groupe d’Habib Beye va bel et bien refaire une mise au vert cette semaine. « Après le "scandale" de Lorient, ça sera mise au vert à la Commanderie de jeudi jusqu'au match contre Nice dimanche pour les joueurs de l'OM », annonce le journaliste de l’AFP sur les réseaux sociaux. La troisième mise au vert en l’espace de quelque temps, puisque les Marseillais étaient à Marbella en Andalousie pas plus tard que la semaine passée pour préparer le match à Lorient, avec le résultat qui en a découlé…

Séances doublées, les Marseillais vont souffrir