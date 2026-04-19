Benatia explose contre les joueurs
Medhi Benatia s'emporte

OM : Séances doublées, nouvelle mise au vert... Marseille va chauffer

OM19 avr. , 21:20
parAlexis Rose
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Suite à la nouvelle déconvenue de l’Olympique de Marseille face à Lorient (0-2), le groupe d’Habib Beye va refaire une longue mise au vert cette semaine pour préparer le prochain match contre Nice.
Medhi Benatia avait annoncé la couleur samedi soir après la nouvelle désillusion subie par le club phocéen sur la pelouse de Lorient (0-2). Le directeur sportif avait promis une sorte de punition à son effectif : « J’ai dit aux joueurs de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, on va bosser. Si les joueurs pensent que quelqu'un du club a lâché, on va leur montrer qu'on est prêts à passer toutes les journées à la Commanderie. Il y a des gens qui arrivent tous les jours à 7h et qui repartent à 19h, et qui ne gagnent pas ce qu'on gagne ».

Nouvelle mise au vert pour l’OM

Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas puisque ce dimanche soir, Stanislas Touchot annonce que le groupe d’Habib Beye va bel et bien refaire une mise au vert cette semaine. « Après le "scandale" de Lorient, ça sera mise au vert à la Commanderie de jeudi jusqu'au match contre Nice dimanche pour les joueurs de l'OM », annonce le journaliste de l’AFP sur les réseaux sociaux. La troisième mise au vert en l’espace de quelque temps, puisque les Marseillais étaient à Marbella en Andalousie pas plus tard que la semaine passée pour préparer le match à Lorient, avec le résultat qui en a découlé…

Séances doublées, les Marseillais vont souffrir

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Pour punir un peu les joueurs, coupables d’avoir lâché le match à Lorient samedi, la direction olympienne a donc prévu un programme très chargé pour la semaine à venir. En effet, selon L’Equipe, les séances d’entraînement seront d’abord doublées mardi et mercredi, avant cette mise au vert dans le centre d’entraînement à partir de jeudi et jusqu’à dimanche soir pour la réception de Nice à 20h45. Une rencontre contre le rival de la Côte d’Azur qui vaudra très cher pour l’OM, qui n’a plus son destin en mains dans la course au podium face à l’OL, Lille ou Rennes.
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Derniers commentaires

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est ça ton argument ??? Laisse moi rire.. Tu n'es qu'un petit boutonneux derrière ton clavier, c'est tout. Donc si tu veux m'insulter, bé vas y ... Moi, je suis droit dans mes chaussures et dans ma tête.

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et voilà comme d'hab c'est un truc de fou

PSG-OL : Lyon donne le tournis à Paris, c'est le feu au Parc

c est marrant, je parlais a un pote parisien chez moi 20 mn avant le match, et je lui ai dit que soit le PSG allait leur en mettre 3 ou 4. ou soit comme par hasard ils allaient laisser filer le match. rhooo quelle fut ma surprise ! ;)

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

on va faire une croix sur le calendrier on a pas gagner de match avec Jérôme Brisard depuis au moins 10 ans

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

svp les gars pas un but maintenant préservez notre petit coeur et surtout le fion de sweet7812

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
Rennes
53301587524111
5
O. Marseille
523016410584018
6
O. Lyonnais
51291568432914
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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