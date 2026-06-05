Luis Enrique exige un Portugais, le PSG taxé à 92ME

Le PSG a décidé de peaufiner encore plus son effectif afin de pouvoir tenter un incroyable triplé en Ligue des champions. Parmi les pistes envisagées par Luis Campos, à la demande de Luis Enrique, il y a celle qui mène à un joueur de West Ham.

Le Paris Saint-Germain est déjà gâté au niveau des joueurs portugais, au point même de faire perdre la tête à Florentino Pérez . Mais Luis Enrique veut encore recruter un joueur supplémentaire venu du Portugal, en la personne de Mateus Fernandes, le milieu de terrain de 21 ans, lequel vient d'être relégué avec West Ham. Formé au Sporting, et passé par Southampton, Mateus Fernandes ne sera pas au Mondial avec l'équipe de Roberto Martinez, lequel n'a pas retenu le joueur de Premier League. Cela n'empêche pas le PSG de s'intéresser à lui, comme l'a confirmé le journaliste anglais, Ben Jacobs.

Le journaliste anglais, spécialiste de la Premier League, a indiqué que le Paris Saint-Germain allait faire une offre à West Ham, sachant que le club londonien souhaite autour de 50 millions d'euros pour celui qui a été l'un de ses meilleurs joueurs cette saison. Dans cette opération, le PSG aurait un concurrent sérieux, un club que Paris connaît bien, puisqu'il s'agit d'Arsenal. De même, Manchester United aurait également pris des renseignements sur Mateus Fernandez et aurait même déjà entamé des discussions avec les dirigeants du club londonien.

Cependant, CaughtOffisde constate que, depuis que l'intérêt du PSG pour le milieu portugais est connu, West Ham aurait fait grimper le prix de ce dernier de 50 millions d'euros à... 92 millions d'euros. Un tarif que Manchester United refuse de mettre pour Mateus Fernandes, même si Michael Carrick en est fan. Pour l'instant, ce dossier est donc totalement à l'arrêt du côté d'Old Trafford où on attend de voir si le Paris SG est disposé à mettre autant d'argent pour le joueur portugais. Car le média anglais le précise, l'intérêt de Luis Enrique pour le joueur de West Ham n'a pas encore donné lieu à une offre officielle du club français.