Luc Holtz nommé entraîneur du FC Metz

Relégué en Ligue 2, le FC Metz a officialisé ce vendredi la nomination de Luc Holtz au poste d'entraîneur.

« Le FC Metz tient son nouvel entraîneur. Âgé de 56 ans, Luc Holtz s’est engagé pour deux saisons en tant que coach de l’équipe professionnelle messine.

Ancien joueur professionnel, Luc Holtz est un entraîneur expérimenté puisqu'il compte déjà 25 années sur un banc à son actif. Après huit années réussies à la tête de l’Etzella Ettelbruck (en D2 puis D1), le néo-Messin a pris les rênes de la sélection nationale luxembourgeoise.

Nommé en 2010, Luc Holtz a réussi un travail colossal en tant que numéro un des Lions Rouges. En quinze années de collaboration avec la sélection du Grand-Duché, il sera parvenu à faire considérablement progresser cette nation en insufflant une culture portée sur l’ambition.

Sous sa direction, le Luxembourg devient beaucoup plus compétitif, gagne en crédibilité et parvient à réaliser plusieurs performances de haut niveau en accrochant notamment, en septembre 2017, l’Équipe de France (0-0). Il a également réussi une campagne de qualifications à l’EURO 2024 en parvenant à atteindre les barrages pour cette prestigieuse compétition.

Durant son mandat, Luc Holtz aura finalement obtenu la bagatelle de 33 succès, devenant ainsi le sélectionneur le plus victorieux de l’histoire du pays. En août 2025, il décidait de se lancer un nouveau défi en rejoignant le championnat allemand et le SV Waldhof Mannheim. Luc Holtz sera accompagné par son fidèle adjoint, Mario Mutsch. Âgé de 41 ans, ce dernier est bien connu sur les bords de la Moselle puisqu’il a porté le maillot grenat pendant deux saisons (2009 à 2011) », indique le FC Metz