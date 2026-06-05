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L’OL évite l’erreur grossière de Textor au mercato

OL05 juin , 11:30
parEric Bethsy
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Dans son entretien accordé à RMC mercredi, le directeur technique Matthieu Louis-Jean a confirmé la situation difficile de l’Olympique Lyonnais. Le dirigeant a néanmoins évité de donner trop d’informations pour ne pas se retrouver dans la situation de l’ancien président John Textor l’été dernier.
Matthieu Louis-Jean s’était bien préparé. Mercredi soir, le directeur technique de l’Olympique Lyonnais s’est entretenu avec RMC pendant plus d’une demi-heure, sans pour autant donner trop d’informations. Bien évidemment, le dirigeant a dû confirmer la situation du club rhodanien toujours dans le rouge sur le plan financier.
« Bien sûr qu'on va devoir vendre, on n'a pas le choix, a-t-il reconnu. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe en France à part le PSG qui ne va pas avoir des besoins de vendre. » En revanche, Matthieu Louis-Jean ne s’est pas attardé sur les détails, notamment lorsqu’il a été interrogé sur le nombre de joueurs à sacrifier. « On veut maîtriser ce qu'on veut faire, garder un vrai équilibre et une stratégie dans l'équipe, a répondu le dirigeant. On va garder le corps de l'équipe. Maintenant, bien sûr qu'on a des objectifs de vente parce qu'on a un contrat et un plan avec l'UEFA et la DNCG. »
Quant à la somme à récolter durant l’été, là encore, l’Olympique Lyonnais préfère botter en touche. « On n'a pas de montant précis à respecter, ça dépendra d'une qualification en Ligue des Champions ou pas, esquivait Matthieu Louis-Jean. Au moins deux joueurs vont probablement partir, peut-être plus. » La seule certitude, c’est que Corentin Tolisso ne bougera pas. Pour le reste, le directeur technique est resté plutôt évasif, peut-être afin d’éviter l’erreur commise par John Textor l’été dernier.

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Comme le rappellent nos confrères d’Olympique-et-lyonnais, l’ancien président avait lui aussi confirmé la nécessité de vendre et avait désigné Rayan Cherki comme une source de revenus. Les clubs intéressés n’avaient donc pas besoin de faire monter les enchères et Manchester City, qui a aussi bénéficié d’un accord entre le milieu offensif et la direction rhodanienne, a pu boucler le transfert pour 35 millions d’euros (hors bonus). Quelques mois plus tard, tout le monde s’aperçoit que l’international tricolore valait bien plus.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

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Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

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