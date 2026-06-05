Rodolphe Saadé

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

OM05 juin , 12:20
parClaude Dautel
16
Frank McCourt n'a pas l'intention de vendre l'OM, sauf à recevoir une offre dépassant le milliard d'euros. Cependant, à force de remettre de l'argent au pot chaque été, l'homme d'affaires américain pourrait finir par lâcher l'affaire et céder le club. Le nom de Rodolphe Saadé revient à la Une.
Avec déjà près de 700 millions d'euros injectés dans l'Olympique de Marseille depuis qu'il a racheté le club phocéen en 2016, Frank McCourt pensait pouvoir être relativement tranquille. Mais encore une fois, le Bostonien va devoir remettre la main à la poche, car le déficit est une nouvelle fois énorme. La DNCG et l'UEFA ne laisseront pas passer un nouveau dérapage, McCourt va donc sortir le chéquier. Tout cela intervient alors que l'homme d'affaires américain cherche toujours la perle rare, à savoir un investisseur capable de l'aider à redresser durablement l'OM. Selon Mohamed Toubache-Ter, il faut probablement se tourner vers Rodolphe Saadé pour connaître le véritable avenir de l'Olympique de Marseille.
Dans un long Space sur X (anciennement Twitter), l'insider a reconnu que les événements récents ont de plus en plus de mal à masquer la possibilité que le patron de CMA-CGM, sponsor maillot de l'OM et en passe de racheter RMC Sport, passe à l'action pour reprendre l'Olympique de Marseille. «Je considère que lorsqu’un journal local (La Provence qui appartient à Rodolphe Saadé) tape aussi fort, il ne le fait pas de manière involontaire. J’ose espérer que ce n’est pas pour profiter à Monsieur Saadé de racheter l’OM au rabais. Vous savez, les processus de vente, ce n’est pas mon délire. Cela ne m’intéresse absolument pas, mais c’est quand même quelque chose qui interpelle. Et l’une des dernières publications de l’OM sur les réseaux sociaux donne aussi un faisceau d’indices », a confié Mohamed Toubache-Ter.
On est donc désormais bien loin d'un rachat par l'Arabie Saoudite, même si cela fait pas mal de temps que le nom de Rodolphe Saadé est cité du côté de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, l'entourage du milliardaire, proche d'Emmanuel Macron, a toujours démenti un quelconque intérêt pour un rachat de l'OM. Mais forcément, voir le club de sa ville passer une nouvelle crise ne doit pas le réjouir et de là à penser qu'il reprendra l'OM lorsque Stéphane Richard et Grégory Lorenzi auront fait le ménage, il n'y a qu'un pas que certains franchissent déjà.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366590_0243
OL

OL : Endrick bat des records, la LFP est choquée

ICONSPORT_356164_0242
PSG

3 matchs avec le PSG, il rêve de montrer son talent ailleurs

Greenwood ICONSPORT_364024_0274
OM

OM : Greenwood a tranché, il préfère Rome à Istanbul

La LFP ne lâche pas les pirates
TV

Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Fil Info

05 juin , 17:30
OL : Endrick bat des records, la LFP est choquée
05 juin , 17:00
3 matchs avec le PSG, il rêve de montrer son talent ailleurs
05 juin , 16:30
OM : Greenwood a tranché, il préfère Rome à Istanbul
05 juin , 16:00
Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir
05 juin , 15:30
Le PSG accepte de pardonner à Julian Alvarez
05 juin , 15:00
L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse
05 juin , 14:51
Rennes officialise une vente à 6ME
05 juin , 14:30
Le 12e homme du PSG, Barcola en a marre
05 juin , 14:03
TV : France - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading