L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Frank McCourt n'a pas l'intention de vendre l'OM, sauf à recevoir une offre dépassant le milliard d'euros. Cependant, à force de remettre de l'argent au pot chaque été, l'homme d'affaires américain pourrait finir par lâcher l'affaire et céder le club. Le nom de Rodolphe Saadé revient à la Une.

Avec déjà près de 700 millions d'euros injectés dans l'Olympique de Marseille depuis qu'il a racheté le club phocéen en 2016, Frank McCourt pensait pouvoir être relativement tranquille. Mais encore une fois, le Bostonien va devoir remettre la main à la poche, car le déficit est une nouvelle fois énorme. La DNCG et l'UEFA ne laisseront pas passer un nouveau dérapage , McCourt va donc sortir le chéquier. Tout cela intervient alors que l'homme d'affaires américain cherche toujours la perle rare, à savoir un investisseur capable de l'aider à redresser durablement l'OM. Selon Mohamed Toubache-Ter, il faut probablement se tourner vers Rodolphe Saadé pour connaître le véritable avenir de l'Olympique de Marseille.

Dans un long Space sur X (anciennement Twitter), l'insider a reconnu que les événements récents ont de plus en plus de mal à masquer la possibilité que le patron de CMA-CGM, sponsor maillot de l'OM et en passe de racheter RMC Sport, passe à l'action pour reprendre l'Olympique de Marseille. «Je considère que lorsqu’un journal local (La Provence qui appartient à Rodolphe Saadé) tape aussi fort, il ne le fait pas de manière involontaire. J’ose espérer que ce n’est pas pour profiter à Monsieur Saadé de racheter l’OM au rabais. Vous savez, les processus de vente, ce n’est pas mon délire. Cela ne m’intéresse absolument pas, mais c’est quand même quelque chose qui interpelle. Et l’une des dernières publications de l’OM sur les réseaux sociaux donne aussi un faisceau d’indices », a confié Mohamed Toubache-Ter.

On est donc désormais bien loin d'un rachat par l'Arabie Saoudite, même si cela fait pas mal de temps que le nom de Rodolphe Saadé est cité du côté de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, l'entourage du milliardaire, proche d'Emmanuel Macron, a toujours démenti un quelconque intérêt pour un rachat de l'OM. Mais forcément, voir le club de sa ville passer une nouvelle crise ne doit pas le réjouir et de là à penser qu'il reprendra l'OM lorsque Stéphane Richard et Grégory Lorenzi auront fait le ménage, il n'y a qu'un pas que certains franchissent déjà.