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Paixao vendu à prix d'or, l'OM en plein doute

OM18 avr. , 17:30
parCorentin Facy
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Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Igor Paixao monte en puissance. Avec 12 buts et 7 passes décisives, le Brésilien a tapé dans l’oeil de certains cadors européens, dont Liverpool.
L’été dernier, l’OM a cassé sa tirelire pour renforcer le couloir gauche de son attaque en recrutant Igor Paixao en provenance du Feyenoord Rotterdam. Le club phocéen a déboursé 35 millions d’euros bonus compris pour attirer le Brésilien. D’abord décevant et inefficace, l’ancien meilleur joueur du championnat néerlandais a ensuite trouvé ses marques. Décisif à 19 reprises toutes compétitions confondues cette saison (12 buts, 7 passes décisives), Igor Paixao est l’homme fort de l’Olympique de Marseille version Habib Beye dans ce sprint final.

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Ses performances ont même tapé dans l’oeil des dirigeants de Liverpool, qui cherchent à renforcer leur attaque dans l’optique de la succession de Mohamed Salah. Ces derniers jours, la presse anglaise révélait l’intérêt des Reds ainsi que le prix fixé par l’OM pour envisager un départ de Paixao après seulement une saison : 60 millions d’euros. Une somme rondelette qui pourrait faire réfléchir Frank McCourt, lequel ne dirait certainement pas non à l’idée de réaliser une superbe plus-value avec le Brésilien en seulement 12 mois.
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Igor Paixao à Liverpool pour 60 ME : les supporters de l'OM sont indécis
Mais qu’en pensent les supporters olympiens ? Interrogés sur Foot01, vous avez été plus 1100 à répondre et le résultat du sondage est serré comme rarement ! 51% d’entre vous pensent que l’Olympique de Marseille doit vendre Igor Paixao en cas d’offre à 60 millions d’euros. Au contraire, 49% estiment que le club phocéen doit conserver l’attaquant brésilien de 25 ans à tout prix, même en cas de proposition totalement démesurée. La preuve que chez les supporters de l’OM, peu de joueurs ont l’affection des supporters, mais Igor Paixao a lui conquis tout le monde.
L’envie est donc présente à Marseille de voir l’ancien de Rotterdam poursuivre au moins une saison supplémentaire, avec pourquoi pas le rôle du leader offensif en cas de départ de Mason Greenwood. Reste à voir ce que les dirigeants phocéens penseront de tout cela et quelle sera leur décision, si Liverpool ou un autre club de Premier League fait sauter la banque pour le numéro 17 de l’Olympique de Marseille.
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