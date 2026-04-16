OM : Mason Greenwood vendu 150 ME, elle confirme

Auteur d'une deuxième saison remarquable sur un plan individuel avec l'OM, Mason Greenwood voit sa cote repartir de plus belle sur le marché des transferts. Toutefois, pour Marion Bartoli, l'Anglais pourrait valoir un montant à 3 chiffres sans son passif judiciaire.

Il ne fait aucun doute que sans les affaires judiciaires (accusations de viol et d'agression physique sur sa compagne en 2021) auxquelles il a été confronté, Mason Greenwood ne serait pas à l' Olympique de Marseille aujourd'hui. Promis à un immense avenir avant sa chute vertigineuse, le natif de Bradford s'est progressivement relancé sur la Canebière, espérant que le temps agirait. Sous le maillot phocéen, il a en tout cas fait parler son talent et possède un bilan statistique impressionnant : 76 matchs, 47 buts, 16 passes décisives. Malgré cela, les gros clubs ne se bousculent pas pour aller le déloger, compte tenu de son passif avec la justice. Evalué aujourd'hui à 55 millions d'euros par Transfermarkt, Mason Greenwood en vaudrait normalement le triple, selon Marion Bartoli.

M. Greenwood Angleterre • Âge 24 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 4 Buts 6 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 8 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 27 Buts 15 Passes décisives 6 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mason Greenwood vaudrait 150 ME à Manchester United

Consultant régulière de l'émission Super Moscato Show diffusée sur les ondes de RMC, Marion Bartoli, ancienne tenniswoman, estime que la valeur marchande de Mason Greenwood est altérée par son passé judiciaire. « C’est un joueur que s’il avait joué à United sur les bases où il est, il serait aujourd’hui vendu à 150 ME. Quand tu vois qu’Isak est passé de Newcastle à Liverpool pour 150 ME, je ne vois pas une énorme différence en termes de niveau de jeu par rapport à ces deux joueurs », a expliqué la vainqueuse de Wimbledon 2013.

Pour l'heure, l'OM ne détient « que » 65% des droits économiques de Mason Greenwood, ce qui obligera la direction à verser 35% du montant d'un hypothétique transfert l'été prochain (30% en cas de qualification pour la Ligue des champions en fin de saison) à Manchester United.