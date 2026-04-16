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Mason Greenwood

OM : Mason Greenwood vendu 150 ME, elle confirme

OM16 avr. , 21:00
parQuentin Mallet
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Auteur d'une deuxième saison remarquable sur un plan individuel avec l'OM, Mason Greenwood voit sa cote repartir de plus belle sur le marché des transferts. Toutefois, pour Marion Bartoli, l'Anglais pourrait valoir un montant à 3 chiffres sans son passif judiciaire.
Il ne fait aucun doute que sans les affaires judiciaires (accusations de viol et d'agression physique sur sa compagne en 2021) auxquelles il a été confronté, Mason Greenwood ne serait pas à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Promis à un immense avenir avant sa chute vertigineuse, le natif de Bradford s'est progressivement relancé sur la Canebière, espérant que le temps agirait. Sous le maillot phocéen, il a en tout cas fait parler son talent et possède un bilan statistique impressionnant : 76 matchs, 47 buts, 16 passes décisives. Malgré cela, les gros clubs ne se bousculent pas pour aller le déloger, compte tenu de son passif avec la justice. Evalué aujourd'hui à 55 millions d'euros par Transfermarkt, Mason Greenwood en vaudrait normalement le triple, selon Marion Bartoli.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts15
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Mason Greenwood vaudrait 150 ME à Manchester United

Consultant régulière de l'émission Super Moscato Show diffusée sur les ondes de RMC, Marion Bartoli, ancienne tenniswoman, estime que la valeur marchande de Mason Greenwood est altérée par son passé judiciaire. « C’est un joueur que s’il avait joué à United sur les bases où il est, il serait aujourd’hui vendu à 150 ME. Quand tu vois qu’Isak est passé de Newcastle à Liverpool pour 150 ME, je ne vois pas une énorme différence en termes de niveau de jeu par rapport à ces deux joueurs », a expliqué la vainqueuse de Wimbledon 2013.
Pour l'heure, l'OM ne détient « que » 65% des droits économiques de Mason Greenwood, ce qui obligera la direction à verser 35% du montant d'un hypothétique transfert l'été prochain (30% en cas de qualification pour la Ligue des champions en fin de saison) à Manchester United.
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C'est un joueur régulier et c'est rare qu il se blesse

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Sans sont passé judiciaires, oui il vaut le triple

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Superbe mi-temps pour Strasbourg !... Allez Strasbourg !!!

OM : Mason Greenwood vendu 150 ME, elle confirme

tu te rends compte.!!!! 10x Fofana

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150 millions de bath plutôt. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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