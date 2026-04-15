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L'OM réclame une fortune à Liverpool pour Paixao

OM15 avr. , 21:00
parCorentin Facy
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Un an seulement après son gros transfert à l’OM en provenance du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao a tapé dans l’oeil de Liverpool. Marseille réclame néanmoins 60 millions d’euros pour se séparer du Brésilien.
Un peu moins d’un an après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Igor Paixao est en train de convaincre les plus sceptiques sur son niveau de jeu. Décisif à sept reprises en Ligue 1 lors des 12 dernières journées de championnat, l’attaquant brésilien revit depuis la prise de fonctions d’Habib Beye. De nouveau buteur contre Metz vendredi, Igor Paixao affiche des statistiques plus que correctes malgré les difficultés de l’OM avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Des performances qui en font un joueur apprécié à Marseille, qui compte sur son ailier de 25 ans pour devenir le leader de son attaque la saison prochaine alors que Mason Greenwood pourrait lui partir.

Liverpool est vraiment chaud sur Paixao

Mais le mercato réserve parfois des surprises et Igor Paixao pourrait en avoir une très grosse dans les semaines à venir. En effet, selon Sportsboom, Liverpool est bouillant à l’idée de recruter l’ailier brésilien de l’Olympique de Marseille. Une piste qui ne doit rien au hasard puisque le manager des Reds Arne Slot a entraîné Igor Paixao au Feyenoord Rotterdam. Les deux hommes entretiennent une excellente relation et l’ailier olympien n’a jamais été aussi fort que lorsqu’il était sous les ordres de l’actuel entraîneur de Liverpool.
Arne Slot pousse ainsi très fort en interne afin que le champion d’Angleterre en titre avance ses pions sur ce potentiel transfert dans l’optique de la saison prochaine. Selon le média, l’OM a déjà fixé la barre très haute pour un possible départ d’Igor Paixao. Le club phocéen, qui a payé 35 millions d’euros bonus compris pour le recruter à l’été 2025, ne discutera pas en-dessous… de 60 millions d’euros. Un prix fixé volontairement très haut par les décideurs marseillais, qui connaissent la cote de Paixao en Angleterre et les moyens colossaux des clubs de Premier League.
La question est maintenant de savoir si Arne Slot sera toujours l’entraîneur de Liverpool la saison prochaine, un élément qui sera décisif dans ce dossier. Actuellement 5e de Premier League et éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le PSG, le club de la Mersey réalise une mauvaise saison et le coach néerlandais pourrait ne pas y résister. Un licenciement d’Arne Slot annulerait certainement de manière définitif l’intérêt de Liverpool pour Igor Paixao, qui pourrait toutefois avoir d’autres courtisans Outre-Manche dans les semaines à venir.
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Lol sans façon je laisse ca aux masochistes qui aiment se faire pisser dessus sans sommation, l'autre vient arrive de nulle part insulte le seul président qui nous a porté sur le toit de l'Europe et tas des gens comme toi et dijaya( ca m'étonne pas vue le morceau de mastre que cest ) qui aime ca... Que ca te plaise ou pas avec des propos comme ca ce type ne fera pas long feu, il s'y prend mal des le début... mauvais signe..celui qui critique le boss mérite rien d'autre qu'une bosse sur le front.. cest tout.. tu vas voir un peu ce quon va lui mettre dans le gueule a ton guignol après sa sortie de merde

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