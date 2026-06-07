OM : Greenwood trop cher, la Roma contacte Paixao

L’OM sait que l’été qui approche s’annonce particulièrement chaud sur le marché des transferts. Les Phocéens pourraient notamment perdre Mason Greenwood et… Igor Paixão dans les prochaines semaines.

L’Olympique de Marseille est plus que jamais en attente des décisions de l’UEFA et de la DNCG concernant sa situation financière. En cas de sanctions, le club phocéen pourrait revoir drastiquement ses ambitions à la baisse pour la saison à venir. Le flou est total à Marseille, une situation dont comptent bien profiter plusieurs clubs européens pour tenter de recruter des éléments importants de l’effectif.

Mason Greenwood possède notamment la plus grosse cote parmi les joueurs marseillais. L'AS Roma est très intéressée par son profil. Mais le prix fixé par l’ OM , supérieur à 50 millions d’euros, refroidit pour l’instant les ardeurs du club italien, qui explore d’autres pistes.

L'AS Roma ne lâche pas Paixao

Selon des informations rapportées par TuttoMercatoWeb, la Roma s’intéresse également à Igor Paixão. Un contact direct a même eu lieu entre les Giallorossi et l’entourage de l’attaquant brésilien. À l’image de Greenwood, l’ancien joueur du Feyenoord ne sera pas bradé par la direction marseillaise, qui espère récupérer au minimum sa mise, estimée à environ 35 millions d’euros.

En interne, l’OM entend bien défendre ses intérêts tout en restant ouvert à certaines opportunités de marché. L’AS Roma, de son côté, semble déterminée à renforcer son secteur offensif et apprécie particulièrement le profil des deux joueurs, même si Mason Greenwood conserve pour l’instant une priorité dans les discussions aux yeux des dirigeants du club romain.

L’Olympique de Marseille devra donc faire des choix importants cet été, en équilibrant impératifs économiques et compétitivité sportive. La direction phocéenne est plus que jamais sous pression et devra se montrer particulièrement habile pour ne pas fragiliser l’effectif tout en respectant ses contraintes financières. Et c'est là que le plus dur commence certainement.