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OM : Timber et Paixao sacrifiés pour passer la DNCG

OM13 mai , 17:00
parQuentin Mallet
13
Avec son nouvel organigramme, l'OM s'apprête à vivre un été mouvementé, avec pour objectif de faire la transition avec la gouvernance précédente. Forcément, cela passe par des ventes de joueurs, alors qu'Igor Paixao et Quinten Timber ont déjà reçu des offres.
Comme chaque été depuis un long moment maintenant, l'OM ne vivra pas un été de tout repos. Si la saison a bien commencé, avec même un espoir de disputer la course au titre avec le Paris Saint-Germain, la deuxième partie de l'exercice a été cataclysmique, au point de voir Frank McCourt prendre une toute nouvelle direction. Entraineur limogé, président remercié et directeur sportif sur le départ, l'intersaison sera l'occasion de faire un point sur l'effectif.
Forcément, avec l'ouverture du mercato qui arrive et la crise profonde qui frappe le club de la Canebière, devenue de notoriété publique, de nombreux joueurs se font déjà attaquer. C'est notamment le cas de Quinten Timber et Igor Paixao.

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L'OM attaqué pour Igor Paixao et Quinten Timber

Comme l'indique L'Equipe, l'OM a même déjà reçu deux propositions pour ses deux joueurs en vogue. Pour le Brésilien arrivé du Feyenoord contre un chèque de 35 millions d'euros l'été dernier, un départ vers un top club européen viendrait récompenser une saison plutôt intéressante, avec 12 buts et 7 passes décisives au compteur à une journée de la fin du championnat. Pour Timber, lui aussi arrivé du même club néerlandais mais en janvier dernier et contre seulement 4,5 millions d'euros, Medhi Benatia avait clairement fait une excellente affaire. Selon les données Transfermarkt, l'international néerlandais vaudrait aujourd'hui 25 millions d'euros.
Le quotidien sportif français ajoute que leurs hypothétiques transferts devraient permettre à l'OM de rééquilibrer ses comptes avant le passage devant la DNCG. Le tout, en rassurant l'UEFA. En attendant l'ouverture du mercato, Grégory Lorenzi, futur directeur sportif, a déjà du pain sur la planche.
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Derniers commentaires

Pierre Sage élu meilleur entraîneur de Ligue 1

Mais du coup... tu n'es qu'à 3 points, de cette équipe qui perd contre les gros, ton super entraîneur avec son super budget il as fait quoi ? Perdu contre les gros aussi ? => il est faible Perdus contre les petits => il est faible

OM : Timber et Paixao sacrifiés pour passer la DNCG

Timber aussi, ce n'est pas eux qu'il faut vendre en priorité.

L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise

Pas vraiment une super idée, un galtier me semble plus armé.

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Ah tiens du copier/coller, whaouh quelle créativité, au moins tu confirmes que le ridicule ne tue pas 😂🤣😂

Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME

La finalité représente toujours la somme de 150M pour 1 joueur, drôle de façon de faire de la comptabilité et de la gestion... désolé mais je suis agnostique alors les miracles...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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