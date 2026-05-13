OM : Timber et Paixao sacrifiés pour passer la DNCG

Avec son nouvel organigramme, l'OM s'apprête à vivre un été mouvementé, avec pour objectif de faire la transition avec la gouvernance précédente. Forcément, cela passe par des ventes de joueurs, alors qu'Igor Paixao et Quinten Timber ont déjà reçu des offres.

Comme chaque été depuis un long moment maintenant, l'OM ne vivra pas un été de tout repos. Si la saison a bien commencé, avec même un espoir de disputer la course au titre avec le Paris Saint-Germain, la deuxième partie de l'exercice a été cataclysmique, au point de voir Frank McCourt prendre une toute nouvelle direction. Entraineur limogé, président remercié et directeur sportif sur le départ, l'intersaison sera l'occasion de faire un point sur l'effectif.

Forcément, avec l'ouverture du mercato qui arrive et la crise profonde qui frappe le club de la Canebière, devenue de notoriété publique, de nombreux joueurs se font déjà attaquer. C'est notamment le cas de Quinten Timber et Igor Paixao.

L'OM attaqué pour Igor Paixao et Quinten Timber

Comme l'indique L'Equipe, l'OM a même déjà reçu deux propositions pour ses deux joueurs en vogue. Pour le Brésilien arrivé du Feyenoord contre un chèque de 35 millions d'euros l'été dernier, un départ vers un top club européen viendrait récompenser une saison plutôt intéressante, avec 12 buts et 7 passes décisives au compteur à une journée de la fin du championnat. Pour Timber, lui aussi arrivé du même club néerlandais mais en janvier dernier et contre seulement 4,5 millions d'euros, Medhi Benatia avait clairement fait une excellente affaire. Selon les données Transfermarkt, l'international néerlandais vaudrait aujourd'hui 25 millions d'euros.

Le quotidien sportif français ajoute que leurs hypothétiques transferts devraient permettre à l'OM de rééquilibrer ses comptes avant le passage devant la DNCG. Le tout, en rassurant l'UEFA. En attendant l'ouverture du mercato, Grégory Lorenzi, futur directeur sportif, a déjà du pain sur la planche.