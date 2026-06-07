OM : 120ME pour Greenwood, l'Arabie Saoudite climatisée

Le départ de Mason Greenwood se précise sérieusement du côté de l'OM. Marseille veut se refaire une santé financière grâce à la vente de l'attaquant anglais, et il faudra donc une offre substantielle pour convaincre Frank McCourt de vendre son joueur. Et l'Arabie saoudite serait entrée dans la danse.

Auteur d'une bonne saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, malgré une relation compliquée avec Roberto De Zerbi, puis de Habib Beye, Mason Greenwood ne semblait pas pressé de quitter le club phocéen. Mais l'attaquant anglais constitue la plus grosse valeur de l'effectif phocéen et compte tenu du contexte financier actuel à Marseille, il est probable qu'il sera le premier à partir.

Depuis une semaine, on évoque l'intérêt de l'AS Rome pour Greenwood , même si le club italien a lui aussi son lot de problèmes comptables, mais aussi celui de Fenerbahçe . Cependant, le média espagnol Fichajes.net affirme que le club saoudien d'Al-Hilal a transmis une offre de 120 millions d'euros à l'OM pour le transfert du joueur anglais, à qui le marché de la Premier League est fermé ou presque pour les raisons que l'on sait.

Dans la foulée de cette annonce spectaculaire, le même média a précisé que l'Atlético de Madrid était également tenté de faire une offre pour Mason Greenwood. Les Colchoneros n'ont forcément pas l'intention de s'aligner sur l'offre saoudienne, du moins si cette offre existe réellement, mais pourraient mettre 100 millions d'euros dans une telle opération. Car, dans la foulée de ces deux articles de Fichajes.net, Santi Aouna, journaliste de FootMercato bien renseigné sur tout ce qui concerne l'Olympique de Marseille, a qualifié « d’impossible » tout cela.

Il est vrai que, sachant la situation financière compliquée de l'OM, surtout que Stéphane Richard devra renvoyer une partie du montant du transfert à Manchester United, les clubs susceptibles de recruter Mason Greenwood ont tout intérêt à patienter. Du côté des supporters marseillais, nombreux sont ceux qui invitent les dirigeants marseillais à conserver Greenwood coûte que coûte, et de vendre d'autres joueurs. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi sont les seuls à avoir la réponse à cette question.