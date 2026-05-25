OM : Zéro investisseur, McCourt est coupable

Depuis plusieurs mois, et de manière très discrète, Frank McCourt tente de trouver un investisseur capable de l'épauler dans la gestion de l'OM. Mais le Bostonien n'y arrive pas malgré les rendez-vous qui s'enchaînent, et certains pointent du doigt son attitude.

Tout comme Qatar Sport Investments l'a fait au PSG en faisant venir Arctos, un fonds d'investissement américain racheté depuis par KKR, dans son capital, Frank McCourt souhaite être soutenu financièrement à l'Olympique de Marseille. Cependant, le propriétaire de l'OM a beau se démener, rien n'avance dans le sens qu'il souhaite. Comme le raconte Alexandre Jacquin, Drew McCourt, le fils du boss de l'OM, et les représentants de ce dernier ont déjà eu plusieurs réunions avec des investisseurs éventuellement intéressés par cette opération. Mais pour l'instant, les semaines se suivent et aucun de ces rendez-vous n'a abouti à une proposition de venir rejoindre le capital de l'Olympique de Marseille. De quoi forcément laisser planer un doute sur la manière dont les négociations se passent, et sur le réel désir de Frank McCourt de partager même un peu le pouvoir. C'est d'ailleurs ce que pense un ancien responsable de l'OM qui s'est confié dans Le Provençal.

McCourt refuse de laisser une partie du pouvoir

Vous connaissez quelqu’un qui mettrait son argent pour financer l’entretien d’une voiture qui ne lui appartient pas et qui, en plus, n’aurait pas le droit de la conduire », fait remarquer cet interlocuteur. Car même si Frank McCourt attend des centaines de millions d'un possible nouvel investisseur, il n'a pas du tout l'intention de lui laisser le moindre pouvoir. L'homme d'affaires américain souhaite conserver les commandes de l'OM, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il refuse totalement d'envisager une vente du club phocéen. Ou du moins Pour cet ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, l'opération semble promise à un fiasco tant les conditions sont délirantes. «», fait remarquer cet interlocuteur. Car même si Frank McCourt attend des centaines de millions d'un possible nouvel investisseur, il n'a pas du tout l'intention de lui laisser le moindre pouvoir. L'homme d'affaires américain souhaite conserver les commandes de l'OM, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il refuse totalement d'envisager une vente du club phocéen. Ou du moins pas un moins d'un milliard , ce qui est totalement impossible dans le climat actuel des affaires en Ligue 1

Des transferts encore à régler, l'OM veut tout éplucher

Pour tenter de présenter patte blanche à un businessman qui serait tout de même tenté d'entrer dans le capital, Frank McCourt a désigné le cabinet d'expertise financière Tifosy Capital and Advisory, basé à Londres, pour étudier les comptes du club phocéen afin notamment de savoir où en est l'Olympique de Marseille s'agissant des dizaines d'opérations réalisées lors des derniers marchés des transferts. Car si Pablo Longoria a multiplié les signatures et les départs, il y a une certaine opacité qui pourrait inquiéter les investisseurs, on parle de sommes encore à régler dépassant « plusieurs dizaines de millions d’euros. » Pas de quoi rassurer un financier.