McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM
Stéphane Richard et Frank McCourt - OM

Vente OM : McCourt refuse les offres à moins d'un milliard d'euros

OM25 mai , 8:00
parClaude Dautel
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Frank McCourt a décidé d'imposer une cure d'austérité à l'OM, le propriétaire américain étant lassé de toujours combler les trous financiers. Mais, il semble également avoir du mal à percevoir la réalité économique du football en France et du sport européen, pour preuve son attitude face aux offres de rachat du club phocéen.
Depuis qu'il a racheté l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfuss, Frank McCourt a dépensé sans compter pour permettre au club phocéen de tenir son rang en France. Selon différentes estimations rapportées par La Provence, c'est même près de 700 millions d'euros que l'homme d'affaires américain a versé dans les caisses de l'OM au fil des années. Malheureusement pour lui, 2026 ne dérogera pas à la règle, puisqu'il va devoir assumer la non-qualification à la Ligue des champions. Au moment où Franck McCourt serait en quête d'un investisseur pour l'aider, plusieurs voix s'élèvent pour faire remarquer que le Bostonien est beaucoup trop gourmand financièrement. Notamment lorsque le fameux dossier de la vente définitive de l'Olympique de Marseille est évoqué. Dans le quotidien régional, un businessman travaillant avec les Américains estime que Frank McCourt est à côté de la plaque.

McCourt a beaucoup trop dépensé pour l'OM

Citant cette source issue du milieu des affaires, La Provence appuie là où ça fait mal pour l'actuel propriétaire de l'OM. « Une vente ? Je crois que Frank ne songerait même pas à une somme inférieure au milliard. C’est son évaluation de la valeur de l’OM qui pose problème. Il a investi une somme colossale dans ce club. Plus qu’il n’aurait dû », constate cet homme d'affaires, très avisé sur le dossier de l'Olympique de Marseille. Le média régional précise que Frank Mccourt n'est cependant pas décidé à revoir sa position, et qu'il ne vendra que si l'offre qui lui parvient lui permet d'éponger une grande partie de ce qu'il a dépensé pour l'Olympique de Marseille.
L'OM va devoir encore se réinventer
Frank McCourt et Stéphane Richard ont du travail
A ce stade, aucune offre aussi colossale n'est arrivée sur le bureau de Frank McCourt, qui veut visiblement croire au Père Noël. L'Olympique de Marseille n'étant pas propriétaire du Vélodrome, et devant subir la concurrence féroce du Paris Saint-Germain dans la course aux différents titres en France, il apparaît évident que ce n'est pas demain la veille qu'une offre d'un milliard d'euros, ou même de dollars sera soumise pour racheter l'OM. Il faut aussi si demander quel sera l'intérêt d'un investisseur de mettre la main au pot s'il n'a aucun pouvoir décisionnaire.
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Derniers commentaires

A quelle heure et sur quelle chaine voir ASSE-Nice ?

on s'en fiche ça n'intérresse personne !!

L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème

Le mec qui pense que l'OL rembourse que 20M€ mdr. Comme le disait un grand philosophe : -"Son silence est souvent sa contribution la plus pertinente." @Jean-michel Aulas

Vente OM : McCourt refuse les offres à moins d'un milliard d'euros

les feminines avancent, maintien cette année ... L'OM ne s'est pas focus sur elles pdt assez longtemps d'ou le retard .

TV : Canal+ et Mandanda, ça sent déjà la fin

j'aime pas Benatia , mr moi je , mais il a qd même un réseau important, des compétences comme agent de joueur. Meme si ils nous a bien Niqué , ca n'enlève rien a certaines actions, ventes etc Qu'apporterait Mandanda, qu'on a dore tous , mais qui est dépressif avec sa retraite et qui se cherche ?

L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème

Pas grave si tu ne comprends pas,. Pas étonnant non plus……

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